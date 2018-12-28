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28.12.2018
bmpd.livejournal.com

Успешный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком

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Президент России Владимир Путин на заседании в Национальном центре управления обороной РФ наблюдает в режиме видеоконференции за пуском ракеты комплек
Президент России Владимир Путин на заседании в Национальном центре управления обороной РФ наблюдает в режиме видеоконференции за пуском ракеты комплекса "Авангард".
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

26 декабря 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Национальный центр управления обороной в Москве, где наблюдал за пуском ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

По поручению Верховного Главнокомандующего Министерство обороны провело лётные испытания, в ходе которых осуществлён успешный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Пуск проведён боевым расчётом соединения Ракетных войск стратегического назначения из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

В ходе полёта на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона.

Возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.

Программа зачётных лётных испытаний выполнена в полном объёме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс "Авангард" на вооружение РВСН.

Владимир Путин поблагодарил создателей "Авангарда", участников испытаний и Министерство обороны за отлично проведённую работу.

Со стороны bmpd укажем, что данный испытательный пуск был осуществлен межконтинентальной баллистической ракетой УР-100Н УТТХ, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард" из позиционного района 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии 31-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения (Ясный, открытое наименовние Домбаровский, Оренбургской области), с использованием модифицированной шахтной пусковой установки МБР Р-36М2.

Как сообщало в октябре 2018 года агентство ТАСС, в конце 2019 года в составе 13-й ракетной дивизии должен быть развернут первый полк с ракетами УР-100Н УТТХ с боевым оснащением комплекса "Авангард", первоначально в составе всего двух ракет, с размещением в модифицированных ШПУ ракет Р-36М2, с доведением впоследствии состава полка до штатных шести пусковых установок. Всего в рамках Государственной программы вооружений на 2018-2027 годы планируется к концу 2027 года развертывание двух полков комплекса "Авангард" с ракетами УР-100Н УТТХ (суммарно 12 ШПУ).

Предположительно, боевым снаряжением "Авангард" оснащаются 9как для испытательных запусков, так и для предполагаемого строевого развертывания) ракеты УР-100Н УТТХ из числа 30 ракет этого типа, полученных российской стороной в 2002-2004 годах с хранения на Украине и до настоящего времени остающиеся на хранении.

Видео выступления В.В. Путина по данному вопросу на заседании Правительства России 26.12.2018:

Видео пуска (с) Министерство обороны России:

27.12.2018
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