Россия признала отставание от США и Израиля по беспилотникам

Беспилотники являются современным трендом, а российские предприятия создают сами летательные аппараты и полезную нагрузку для них, заявил РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.

"Да, мы вошли в эту сферу чуть позже, чем наши зарубежные партнеры, в частности, Израиль или США", — сказал топ-менеджер.

Индустриальный директор отметил, что "уже сейчас по некоторым продуктам мы (...) не уступаем самым современным аналогам". Он выразил надежду, что "пройдет еще немного времени, и у нас в этой области будет полный паритет с основными странами-производителями робототехники и беспилотников".

Кроме того, Абрамов добавил, что "Корсар" находится в опытной эксплуатации в Минобороны, а его будущее определяется заказчиком.

Самолетный и вертолетный ударные беспилотники "Корсар" впервые показали в апреле на репетиции парада Победы, прошедшей на Красной площади в Москве.

В октябре 2017 года аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа (США) заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от зарубежных.

Самолетный "Корсар" построен из композитных материалов по аэродинамической схеме с толкающим винтом, имеет массу около 200 килограммов и может нести управляемые ракеты "Атака", а также многоцелевые реактивные гранаты. Контейнеры для боеприпасов показаны вместе с аппаратом на платформе грузовика.

Вертолетный "Корсар" построен по схеме с соосными винтами, что обеспечивает ему высокую маневренность. В отличие от самолетного типа, он может взлетать и садиться с малых и неподготовленных площадок, его можно применять и в сухопутных войсках, так и на флоте. Беспилотник имеет на вооружении как управляемые, так и неуправляемые ракеты.