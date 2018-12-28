Россия признала отставание от США и Израиля по беспилотникам
Беспилотники являются современным трендом, а российские предприятия создают сами летательные аппараты и полезную нагрузку для них, заявил РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.
"Да, мы вошли в эту сферу чуть позже, чем наши зарубежные партнеры, в частности, Израиль или США", — сказал топ-менеджер.
Индустриальный директор отметил, что "уже сейчас по некоторым продуктам мы (...) не уступаем самым современным аналогам". Он выразил надежду, что "пройдет еще немного времени, и у нас в этой области будет полный паритет с основными странами-производителями робототехники и беспилотников".
Кроме того, Абрамов добавил, что "Корсар" находится в опытной эксплуатации в Минобороны, а его будущее определяется заказчиком.
Самолетный и вертолетный ударные беспилотники "Корсар" впервые показали в апреле на репетиции парада Победы, прошедшей на Красной площади в Москве.
В октябре 2017 года аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа (США) заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от зарубежных.
Самолетный "Корсар" построен из композитных материалов по аэродинамической схеме с толкающим винтом, имеет массу около 200 килограммов и может нести управляемые ракеты "Атака", а также многоцелевые реактивные гранаты. Контейнеры для боеприпасов показаны вместе с аппаратом на платформе грузовика.
Вертолетный "Корсар" построен по схеме с соосными винтами, что обеспечивает ему высокую маневренность. В отличие от самолетного типа, он может взлетать и садиться с малых и неподготовленных площадок, его можно применять и в сухопутных войсках, так и на флоте. Беспилотник имеет на вооружении как управляемые, так и неуправляемые ракеты.
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Если рассматривать кластер обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха", как «урезанный» аналог Минмаша СССР, то можно попытаться сравнить и биографии руководителей ведомствами:
Бахирев Вячеслав Васильевич - Министр машиностроения СССР
17.09.1916 - 02.01.1991
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14322
С февраля 1968 года назначен министром машиностроения СССР. Ему было поручено создание нового Министерства машиностроения СССР, которое он возглавлял более 20 лет. В этот период была принципиально модернизирована отрасль, занимающаяся производством боеприпасов, ракетного топлива и гражданской продукции. В различных регионах СССР начали действовать новые предприятия и НИИ. Были созданы образцы боеприпасов и вооружения, не уступающие (а по ряду показателей превосходящие) зарубежные аналоги
Абрамов Сергей Борисович
Профессиональная деятельность
2001 – 2003 годы – министр финансов Чеченской Республики.
2003 год – советник председателя Счетной палаты РФ.
2004 – 2006 годы – премьер-министр Чеченской Республики (в том числе с мая по октябрь 2004 года – и.о. президента Чечни).
2006 – 2007 годы – аудитор Счетной палаты РФ.
2007 – 2014 годы – начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»
2015 год – советник президента РЖД.
С октября 2015 года по настоящее время – индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Государственной корпорации Ростех
Понятно, что нынешний руководитель — человек проверенный, но как-то боязно становится за отрасль...