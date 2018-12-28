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28.12.2018
ТАСС

Экс-министр обороны: стратегический комплекс "Авангард" не нарушает договор СНВ-3

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Подписание СНВ-III
Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года.
Источник изображения: https://wikimedia.org/

На создание комплекса было затрачено в сотни раз меньше средств, чем американцы выделили на создание ПРО, отметил также Сергей Иванов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард" не нарушает никаких международных договоров и соглашений по ограничению вооружений, в том числе СНВ-3. Об этом сообщил в четверг экс-министр обороны РФ, постоянный член Совета безопасности РФ, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"У нас были испытательные пуски [Авангарда] в 2012-2013 годах, они проводились строго в рамках всех международных соглашений, и даже сейчас, с принятием на вооружение "Авангарда", мы не выйдем ни из каких параметров, СНВ-3, например", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Как отметил Иванов, ракеты-носители и позиционный район для "Авангарда" имелся в распоряжении РВСН, поэтому крупных финансовых трат создание "Авангарда" не потребовало.

"У нас в арсеналах было несколько десятков "сухих" ракет УР-100УТТХ. Срок службы таких жидкостных ракет начинается с первой заправки топлива. А они топливом никогда не заправлялись, они были новыми. А боевой крылатый блок "Авангард" идеально по своим массо-габаритным характеристикам подходил именно к этой ракете... То есть у нас есть задел - несколько десятков ракет-носителей, которые нам изготовлять не надо, деньги на них тратить не надо. Позиционные районы, откуда запускаться в будущем, где будут расположены полки, оснащенные "Авангардом", уже есть. То есть кроме самого блока, других каких-либо крупных финансовых трат мы не осуществим", - отметил он.

По словам Иванова, средства, затраченные на создание "Авангарда", "в сотни раз меньше, чем американцы уже потратили на создание своих ПРО". "Ни в какую гонку вооружений мы втягиваться не собираемся ни сейчас, ни в будущем. Мы отнюдь им не бряцаем оружием, а просто на много десятилетий вперед, как вчера сказал президент, обеспечиваем свою безопасность меньшими средствами. Потому что теперь нам классических боеголовок, я имею в виду старых, скажем так, по сравнению с "Авангардом", нам столько не нужно, потому что "Авангард" гораздо эффективнее", - заключил Иванов.

В среду Минобороны провело зачетные летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Была поражена условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае. 

27.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Авангард РК
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