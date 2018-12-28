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28.12.2018
РИА Новости

Разработчик рассказал об "откровенной глупости" СССР при исполнении ДРСМД

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Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "ПИОНЕР" (по терминологии НАТО — SS-20)
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "ПИОНЕР" (по терминологии НАТО — SS-20).
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия обязательно ответит, если США разместят в Европе ракеты средней дальности, но это должен быть очень обдуманный ответ, считает генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

"Будет реакция и с точки зрения военно-технического ответа — не составляет никакого труда. Другое дело, этот ответ должен быть взвешенным, не таким, как в Советском Союзе", — сказал он в интервью газете "Аргументы недели".

Соломонов отметил, что США в случае выхода из ДРСМД будут крайне заинтересованы в размещении в Европе баллистических ракет, подобных "Першингам".

По его мнению, Советский Союз при исполнении договора РСМД совершил "откровенную глупость" — он уничтожил 800 пусковых установок ракет средней дальности "Пионер", тогда как США — в несколько раз меньше ракет "Першинг", значительно уступавших "Пионерам" в размерах.

Что касается возможного ядерного удара по России, то он гарантированно не останется без ответа, добавил Соломонов.

"Много существующих средств, которые гарантированно исключают безнаказанность ядерного удара по нам и обеспечивают невозможность их уничтожения одномоментно. Кто бы что там ни делал. То есть ответный удар будет в любом случае", — сказал конструктор.

Юрий Соломонов работает в Московском институте теплотехники с 1971 года. Он участвовал в разработке ракет "Пионер", а также межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

Ситуация с ДРСМД

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом российские власти неоднократно заявляли, что строго соблюдают свои обязательства, и отмечали, что у них есть вопросы к США — в частности, о развертывании в Румынии и Польше установок, способных запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк".

В Вашингтоне же утверждают, что в нарушении договора виновата Москва. В октябре президент Дональд Трамп объявил, что из-за этого США выйдут из ДРСМД. Позже госсекретарь Майк Помпео заявил, что у Москвы есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" договора, а если этого не произойдет, Штаты приостановят выполнение своих обязательств.

Среди прочего американская сторона настаивает на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В МИД эти обвинения назвали голословными и не соответствующими действительности, подчеркнув, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

27.12.2018
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Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
РСД-10
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Проекты
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Ядерный щит
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1 комментарий
№1
28.12.2018 07:56
То что сделали М.Горбачев и Б.Ельцин и их компания,это не глупость,а государственная измена и сознательное вредительство !
+3
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