Разработчик рассказал об "откровенной глупости" СССР при исполнении ДРСМД

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия обязательно ответит, если США разместят в Европе ракеты средней дальности, но это должен быть очень обдуманный ответ, считает генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

"Будет реакция и с точки зрения военно-технического ответа — не составляет никакого труда. Другое дело, этот ответ должен быть взвешенным, не таким, как в Советском Союзе", — сказал он в интервью газете "Аргументы недели".

Соломонов отметил, что США в случае выхода из ДРСМД будут крайне заинтересованы в размещении в Европе баллистических ракет, подобных "Першингам".

По его мнению, Советский Союз при исполнении договора РСМД совершил "откровенную глупость" — он уничтожил 800 пусковых установок ракет средней дальности "Пионер", тогда как США — в несколько раз меньше ракет "Першинг", значительно уступавших "Пионерам" в размерах.

Что касается возможного ядерного удара по России, то он гарантированно не останется без ответа, добавил Соломонов.

"Много существующих средств, которые гарантированно исключают безнаказанность ядерного удара по нам и обеспечивают невозможность их уничтожения одномоментно. Кто бы что там ни делал. То есть ответный удар будет в любом случае", — сказал конструктор.

Юрий Соломонов работает в Московском институте теплотехники с 1971 года. Он участвовал в разработке ракет "Пионер", а также межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

Ситуация с ДРСМД

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом российские власти неоднократно заявляли, что строго соблюдают свои обязательства, и отмечали, что у них есть вопросы к США — в частности, о развертывании в Румынии и Польше установок, способных запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк".

В Вашингтоне же утверждают, что в нарушении договора виновата Москва. В октябре президент Дональд Трамп объявил, что из-за этого США выйдут из ДРСМД. Позже госсекретарь Майк Помпео заявил, что у Москвы есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" договора, а если этого не произойдет, Штаты приостановят выполнение своих обязательств.

Среди прочего американская сторона настаивает на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В МИД эти обвинения назвали голословными и не соответствующими действительности, подчеркнув, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.