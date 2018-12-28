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28.12.2018
Военное обозрение

Ростех разработал минный трал для тракторов-броненосцев

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Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит Группу Уралвагонзавод корпорации Ростех) разработал минный трал для своих бронированных тракторов моделей Б10М2С и Б12С, сообщает пресс-служба корпорации.

Бронированный бульдозер Б10М2

Источник изображения: Пресс-служба Челябинского тракторного завода

В пресс-службе отметили, что трактор с минным тралом маневреннее танка-тральщика, кроме того, он обладают большим ресурсом, что делает его оптимальной машиной для гуманитарного разминирования.

Изготовление опытного образца тральщика планируется начать в начале 2019 года.

Трал для "броненосцев" предназначен для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин. Он создан на основе устройства для разминирования типа ТМТ-С. В процессе доработки его конструкция была облегчена, а также было создано специальное сцепное приспособление.

Также будут внесены изменения в конструкцию самого трактора, касающиеся защиты экипажа от осколков при взрывах.

Как отметил индустриальный директор корпорации Сергей Абрамов, по завершении боевых действий одной из первых задач мирной жизни становится гуманитарной разминирование.

Для этих целей гораздо эффективнее применять тракторы-тральщики, которые легче, меньше и маневреннее танковых. Кроме того, сам трал за счет упрощения конструкции будет дешевле танкового, что открывает для него экспортные перспективы,

сказал он.

По словам Абрамова, корпорация в первую очередь будет их продвигать на африканском и азиатском рынках.

Сообщается, что новый агрегат является совместным проектом инженеров Центра по разработке спецтехники двойного назначения ЧТЗ и предприятия Санкомаш.

27.12.2018
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Компании
Ростех
Уралвагонзавод
ЧТЗ-УРАЛТРАК
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