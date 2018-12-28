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28.12.2018
Военное обозрение

СМИ США рассказали о ракетном ударе Израиля по комплексам ПВО Сирии

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Американское информагентство Associated Press публикует некоторые подробности о нанесении удара израильской авиацией по территории сирийской провинции Дамаск. AP, ссылаясь на источники, пишет, что удар действительно наносился израильской боевой авиацией из воздушного пространства Ливана.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечается, что израильские F-16 атаковали объекты группировки "Хизбалла". Об этом накануне писали и израильские средства массовой информации. Кроме того, в США сообщают о том, что израильские боевые самолёты попытались атаковать сирийские средства противовоздушной обороны, которые осуществляли противодействие ракетно-бомбовым ударам ВВС Израиля.

По сирийским комплексам ПВО были выпущены несколько крылатых ракет "Далила" ("Delilah-AL"). В первую очередь эти ракеты применялись, чтобы вывести из строя радиолокационные станции вооружённых сил Сирии. В сирийских источниках накануне было заявлено, что ракеты "Delilah-AL" перехвачены зенитными ракетными (ракетно-пушечными) комплексами, стоящими на вооружении САА.

Стоит отметить, что израильская авиация явно попыталась воспользоваться ситуацией, при которой сирийские расчёты были вынуждены ограничить использование средств РЭБ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По словам генерала Конашенкова, ограничивать действие систем РЭБ САА пришлось в связи с тем, что в момент нанесения израильских ударов по объектам в Сирии в аэропортах Дамаска и Бейрута (Ливан) должны были приземляться гражданские авиалайнеры. Один из них диспетчерам пришлось уводить на запасной аэродром Хмеймим.

В Минобороны РФ обвинили Израиль в провокации, в результате которой могла случиться трагедия с гражданскими бортами. Значит ли это, что израильская авиация решила использовать теперь и гражданские авиалайнеры как прикрытие для своих атак территории суверенного государства – по тому же принципу, как это делала с самолётом Ил-20 ВКС РФ?

27.12.2018
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Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
США
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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1 комментарий
№1
28.12.2018 08:27
Иными словами Израиль окончательно превратился в бандита и террориста,сознательно создающего угрозу для гражданских самолетов...Я уж не говорю о бандитском нападении на соседнее государство...ведь Хизбалла хизбаллой ,а РЛС правительственной армии  Сирии к ней не относятся...
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