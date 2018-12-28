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28.12.2018
Военное обозрение

С космодрома Восточный стартовал "Союз-2.1а"

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В четверг с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с российскими и иностранными спутниками, передает РИА Новости.

Источник изображения: https://twitter.com/roscosmos

Старт носителя состоялся в 5:07 по московскому времени. Российские спутники представлены двумя аппаратами дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" под номерами 5 и 6.

Спутники выведены на опорную орбиту. Их выведение на целевые орбиты обеспечит разгонный блок "Фрегат". В качестве попутной нагрузки на орбиту доставлены 26 иностранных аппаратов из Германии, Испании, Японии, США и ЮАР. Спутники "Канопус-В" будут находиться на орбите с параметрами 478 на 522 км.

На высоте 585 км произойдет отделение японского спутника, трех немецких и восьми американских. Отделение остальных аппаратов планируется на высоте 495 км.

В 10:00 "Фрегат" включит двигатель для схода с орбиты и в 10:25 войдет в атмосферу.

Данный пуск – последний в текущем году. Всего с российских космодромов в 2018 году запущено 17 носителей, еще 3 "Союза" стартовали с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля. На околоземную орбиту были выведены аппараты "Канопус-В" под номерами 3 и 4. Первый спутник данной серии находится на орбите с 2012 года.

Группировка российских аппаратов "Канопус-В" предназначена для мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

В 2019 году с Восточного планируется осуществить один старт – на орбиту должен быть доставлен аппарат "Метеор-М" номер 2.2 (в 2017 году запуск номера 2.1 завершился аварией из-за неверно заложенного азимута полета разгонного блока).

27.12.2018
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Страны
Гвиана
Германия
Испания
Россия
США
Франция
ЮАР
Япония
Продукция
Канопус-В
Фрегат РБ
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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