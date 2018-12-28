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28.12.2018
Военное обозрение

ВКС РФ получили три модернизированных истребителя Су-27СМ3

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ), передал Минобороны России три модернизированных истребителя Су-27СМ3. Самолеты были получены представителями ВКС РФ на аэродроме завода, после чего вылетели к месту дислокации, передает блог bmpd.

Источник изображения: Юрий Шелухов / vk.com/sibspotting

Модернизированные истребители направляются в состав 3-го смешанного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированного на аэродроме Крымск (Краснодарский край). Полк в период с 2014 года получил девять модернизированных истребителей Су-27СМ3. Полученные три самолета позволят полностью укомплектовать истребителями Су-27СМ3 вторую эскадрилью авиаполка до штатной численности - 12 единиц. Первая эскадрилья полка укомплектована истребителями Су-27СМ3 новой постройки.

Модификация Су-27СМ3, на сегодняшний день, является самой совершенной из всей линейки Су-27. В ходе модернизации на истребитель устанавливают новые турбореактивные двигатели АЛ-31Ф-М1 производства ММПП "Салют", отличающиеся повышенной тягой и увеличенным межремонтным ресурсом, усиливают конструкцию планера, увеличивая взлетный вес более чем на 3 тонны, устанавливаются дополнительные точки подвески для размещения вооружения.

Все имеющиеся в наличии ВКС РФ истребители Су-27СМ3 стоят на вооружении 3-го смешанного авиационного полка. На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре работы по сборке новых или модернизации стоящих на вооружении Су-27 до версии Су-27СМ3, в настоящее время не ведутся. Переданные три истребителя были последними, прошедшими модернизацию, дальнейшие перспективы программы Су-27СМ3 остаются неопределенными ввиду устарелости самого данного варианта модернизации.

27.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
Су-27
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Салют НПЦГ
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2 комментария
№1
28.12.2018 07:34
ВКС нужны новые самолеты,а Су-27 свое уже отлетали...Скоро они начнут падать из за усталости металла и гробить своих летчиков...
+1
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№2
28.12.2018 11:19
С модернизации действующих Су-27 нужно было начинать ещё лет десять назад с 2007-го, когда денег в бюджете было много, а готовых истребителей для отечественных ВВС  у промышленности не было.
Без особого напряга можно было получить 6-7 строевых полков на  модернизированных Су-27 и ещё 3-4 полка на модернизированных МиГ-29СМТ.
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