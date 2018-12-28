ВКС РФ получили три модернизированных истребителя Су-27СМ3

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ), передал Минобороны России три модернизированных истребителя Су-27СМ3. Самолеты были получены представителями ВКС РФ на аэродроме завода, после чего вылетели к месту дислокации, передает блог bmpd.

Источник изображения: Юрий Шелухов / vk.com/sibspotting

Модернизированные истребители направляются в состав 3-го смешанного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированного на аэродроме Крымск (Краснодарский край). Полк в период с 2014 года получил девять модернизированных истребителей Су-27СМ3. Полученные три самолета позволят полностью укомплектовать истребителями Су-27СМ3 вторую эскадрилью авиаполка до штатной численности - 12 единиц. Первая эскадрилья полка укомплектована истребителями Су-27СМ3 новой постройки.

Модификация Су-27СМ3, на сегодняшний день, является самой совершенной из всей линейки Су-27. В ходе модернизации на истребитель устанавливают новые турбореактивные двигатели АЛ-31Ф-М1 производства ММПП "Салют", отличающиеся повышенной тягой и увеличенным межремонтным ресурсом, усиливают конструкцию планера, увеличивая взлетный вес более чем на 3 тонны, устанавливаются дополнительные точки подвески для размещения вооружения.

Все имеющиеся в наличии ВКС РФ истребители Су-27СМ3 стоят на вооружении 3-го смешанного авиационного полка. На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре работы по сборке новых или модернизации стоящих на вооружении Су-27 до версии Су-27СМ3, в настоящее время не ведутся. Переданные три истребителя были последними, прошедшими модернизацию, дальнейшие перспективы программы Су-27СМ3 остаются неопределенными ввиду устарелости самого данного варианта модернизации.