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28.12.2018
Военное обозрение

Названы сроки начала лётных испытаний ракеты "Сармат"

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Летно-конструкторские испытания тяжелой МБР РС-28 "Сармат" планируется начать на космодроме Плесецк во втором квартале 2019 года, передает ТАСС сообщение источника в российском ОПК.

Источник изображения: Минобороны РФ / РИА Новости

По словам источника, в ходе испытаний с космодрома Плесецк, а затем из расположения Ужурской дивизии, дислоцированной в Красноярском крае, всего планируется запустить несколько образцов. Испытания должны быть завершены в 2020 году.

После этого будет выполнен один контрольный старт уже серийной ракеты, добавил он.

Собеседник уточнил, что на создание необходимой инфраструктуры в Ужурской дивизии и наземной отработки ракеты понадобится около 3 месяцев.

Ранее, 18 декабря, командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал журналистам, что в настоящее время ведется изготовление экспериментальных образцов МБР и подготовка базы для летных испытаний. По поводу сроков командующий заявил, что испытания начнутся в "ближайшей перспективе".

Напомним, на Западе новейшую ракету уже окрестили "Сатана-2". СМИ западных стран назвали ее "новым адским атомным супероружием", которое способно погрузить в "пучину ядерного огня" огромные территории.

По мнению американских экспертов, одной ракеты будет достаточно, чтобы стереть с лица земли штат Техас или любую страну размером с Францию. А в Британии ракету определили как "грозную и непобедимую", которую невозможно перехватить ни одной из ныне существующих систем ПРО.

27.12.2018
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