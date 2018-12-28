Авианосец ВМС Китая "Ляонин" после модернизации вышел в море

Китайские СМИ публикуют материалы о том, что авианосец "Ляонин" ВМС Китая после модернизационных процедур совершил выход в море. От причала судостроительного (судоремонтного) предприятия в порту Далянь авианосец был отведён несколькими буксирами. Ранее сообщалось, что первый выход после модернизации "Ляонин" совершит до конца текущего года. И, судя по всему, планы китайским судоремонтным и модернизационным службам удалось выполнить в срок.

Источник изображения: weibo.cn

В момент начала буксирования "Ляонина" на его палубе находились два авиационных средства. Это самолёт и вертолёт.

Китайские военные эксперты отмечают, что авианосец вышел в море в том числе для испытаний палубных истребителей. Так, планируется осуществление взлётов и приземлений на палубу "Ляонина" китайских истребителей Shenyang J-15. Это китайская версия палубного истребителя, базой для которой является самолёт Су-33.

Все ремонтные леса на палубе авианосца "Ляонин", как сообщается, были демонтированы 25 декабря, после чего корабль и начал выход в Жёлтое море.

Источник изображения: weibo.cn

Для справки:

"Ляонин" - авианосец ВМС НОАК. Был заложен на Николаевской судоверфи (СССР) в 1985 году как "Рига". Изначально относился к проекту тяжёлых авианесущих крейсеров 1143 – один из этапов реализации этого проекта и единственный на сегодняшний день авианосец ВМФ РФ "Адмирал Кузнецов". В 1990 году "Ригу" переименовали в "Варяг", который после распада СССР достался Украине. Киеву авианосец оказался не нужен, и "Варяг" продали китайцам, причём по документам крейсер прошёл как "корабль для развлечений". Введён в эксплуатацию в ВМС НОАК в 2012 году.