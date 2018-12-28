В ЦАГИ доставлен на испытания второй образец Ил-112В

В Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. Жуковского доставлены все элементы второго опытного транспортного самолета Ил-112В, сообщает пресс-служба компании "Ильюшин".

Источник изображения: Группа компаний ОАК "Ильюшин", www.ilyushin.org/Михаил Поляков

Согласно релизу, транспортировка элементов самолета из Воронежа в Подмосковье проводилась в 3 этапа. На первом – были доставлены "стабилизатор, закрылок, элерон, а также десятки контейнеров с более мелкими частями", на втором – секции крыла самолета, на третьем – фюзеляж. Груз перемещался из Воронежа в Жуковский на автопоездах в ночное время в сопровождении ГИБДД.

Специалистам ПАО "Ил" и ЦАГИ предстоит произвести досборку планера, после чего начнется подготовка к испытаниям "отдельных агрегатов и полноценным статико-ресурсных исследованиям".

На следующем этапе планер будет испытан целиком с помощью имитации нагрузки на самолет на всех режимах полета. В ходе испытаний будут регистрироваться многочисленные параметры, характеризующие поведение судна в целом и его отдельных элементов.

В пресс-службе пояснили, что исследования проводятся с целью подтверждения инженерных решений с точки зрения "статической и усталостной прочности".

Отмечается, что в ходе испытаний планер подвергнется "многократным нагружениям", имитирующим не менее пяти тысяч полетов. Исследования и эксперименты продлятся около двух лет.

Изучение элементов первого опытного "Ила" подтвердили возможность начала летных испытаний.

Напомним, легкий военный транспортник Ил-112В предназначен для перевозки личного состава, вооружения, техники и других грузов массой до 5 тонн. В перспективе машина заменит устаревшие самолеты Ан-26 и Ан-24.