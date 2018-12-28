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28.12.2018
Военное обозрение

Для ВМФ РФ разрабатывается новая РСЗО корабельного базирования

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На предприятиях Ростеха создан новой проект реактивной системы залпового огня (РСЗО) корабельного базирования, рассказал в интервью РИА Новости директор кластера обычных вооружений и боеприпасов корпорации Сергей Абрамов.

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Источник изображения: youtube.com

По словам Абрамова, параллельно с разработкой новой РСЗО идет работа по созданию реактивных снарядов для таких систем.

Он пояснил, что речь идет о неуправляемых реактивных боеприпасах "с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности", а также с кассетной боевой частью с "кумулятивно-осколочными боевыми элементами".

Кроме того, по его словам, предприятия кластера в 2017 году освоили серийное производство корректируемой противолодочной авиабомбы нового поколения "Загон-2".

Также в корпорации в инициативном порядке ведется разработка нового авиационного боеприпаса повышенной эффективности, добавил Абрамов.

На вопрос журналиста, испытывались ли какие-либо новые вооружения в Сирии, директор кластера ответил, что сами предприятия не проводят испытаний своей продукции в боевой обстановке, этим занимается военное ведомство. Однако опыт применения изделий, выпущенных в Ростехе, постоянно обсуждается и анализируется совместно со специалистами Минобороны. Предложения и выводы по результатам такой работы находят отражение в модернизации действующих образцов и новых НИОКР.

При этом Абрамов подчеркнул, что по результатам боевого применения жалоб на "серьезные отказы" не было, а незначительные доработки инженеры Ростеха осуществляли на месте.

27.12.2018
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Страны
Россия
Сирия
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