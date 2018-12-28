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28.12.2018
ИноСМИ

The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию

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Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57)
Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).
Источник изображения: © Wikipedia, Dmitry Zherdin

Су-57 прекрасны, и в то же время эти истребители слишком дорогие для России, чтобы покупать их в значительных количествах, отмечает эксперт. Углубление бюджетных сокращений может вынудить российские вооруженные силы обойтись гораздо меньшим количеством новых самолетов и всего дюжиной Су-57. Американцы в 2018 году эксплуатировали несколько сотен истребителей-невидимок пятого поколения.


Ключевой момент: красивая фотосессия не может обратить вспять экономический спад и не может волшебным образом построить сотни новых истребителей-невидимок. Российский Су-57 мог бы стать звездой медиапространства. Но в военной стратегии Москвы он не играет значительной роли.

Минобороны России сняло впечатляющее видео с четырьмя прототипами истребителей-невидимок Су-57. Но такого рода эффектный показ не делает Су-57 более актуальным.

Су-57 прекрасны. И в то же время эти истребители слишком дорогие для России, чтобы покупать их в значительных количествах.




В видеороликах, подготовленных в ноябре 2018 года кремлевским телеканалом "Звезда", четыре двухмоторных Су-57 летают в тесном строю с оснащенным фотооборудованием Ан-12. Два прототипа самолета-невидимки приземляются одновременно. Один Су-57 выполняет плоский штопор.

Представленные на видео четыре Су-57 составляют почти половину из десятка истребителей-невидимок, приобретенных российскими ВВС с момента первого полета этого типа самолетов в 2010 году. В феврале 2018 года два Су-57 были недолгое время дислоцированы в Сирии. Не приводя серьезных доказательств, в Кремле утверждали, что самолеты выполняли в это время бомбардировки.

Кремль заказал первую дюжину серийных Су-57 в августе 2018 года, надеясь сформировать первую регулярную эскадрилью в 2019 году. В условиях сокращения военных бюджетов на фоне экономического спада Москва решила не приобретать эти самолеты в большом количестве.

Пока неясно, во сколько обошлась разработка Су-57, сколько потребуется для ее завершения, и во сколько обойдется российским налогоплательщикам каждый серийный самолет. Американские военные потратили более 60 миллиардов долларов на приобретение около 180 F-22, и ожидают потратить еще 400 миллиардов долларов на покупку порядка 2,3 тысячи F-35.

Российское правительство попыталось объяснить решение о снижении темпов программы Су-57. "Вы знаете, что сегодня Су-57 считается одним из самых лучших самолетов в мире, - сказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью телевидению в июле 2018 года, - поэтому нам нет смысла сегодня форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения".

Время интеграции Су-57 в структуру российских военно-воздушных сил истекает. "Истребитель-невидимка пятого поколения" начал разрабатываться в начале 2000-х годов, но его судьба связана с военной доктриной Кремля 2009 года, целью которой было обратить вспять годы сокращения бюджета и снижения боеготовности.

В мае 2009 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев анонсировал новую Стратегию национальной безопасности до 2020 года. Стратегия высоко оценивала деятельность бывшего (и будущего - прим. автора) президента Владимира Путина за то, что он вывел Россию из "политического и социально-экономического системного кризиса", и прогнозировала, что Россия "укрепит свое влияние на мировой арене" как ведущая держава в политическом и экономическом плане.

Новая стратегия была подкреплена "беспрецедентным" увеличением расходов, говорится в отчете Международного института стратегических исследований "Военный баланс" (The Military Balance) за 2017 год. "Доля военных расходов по отношению к ВВП увеличилась, в результате чего Россия оказалась в небольшой группе стран, тратящих на оборону более пяти процентов ВВП".

"После почти двух десятилетий деградации и пренебрежения вооруженными силами Москва начала разрабатывать более современные вооруженные силы, способные к проецированию силы за пределами российских границ", - сообщило в 2017 году Разведывательное управление министерства обороны (РУМО) США.

Расходы были направлены на производство пяти типов истребителей - Су-57, а также трех варианта Су-27, среди которых Су-30, Су-34 и Су-35, и, наконец, модифицированной версии МиГ-29. Российская военная авиация получила в 2017 году около 200 новых и модернизированных самолетов и еще около 100 - в 2018 году. Для сравнения, в 2018 году Вооруженные силы США заказали более 400 новых самолетов.

Экономический спад, сокративший в 2015 году ВВП почти на 4%, заставил Москву пересмотреть приоритеты. "При подготовке бюджета на 2016 год было ясно, что такой уровень расходов поддерживать нельзя", - сообщает Международный институт стратегических исследований.

Те несколько лет, когда расходы находились на более высоком уровне, оказали существенное влияние на российские военно-воздушные силы. "Значительные поставки новых самолетов фронтовой авиации и их интенсивное использование в Сирии за короткое время создали совершенно новый облик российских военно-воздушных сил", - написал аналитик Кир Джайлс (Keir Giles) в докладе 2017 года для "Фонда Карнеги за международный мир".

"Оптимистично настроенные российские комментаторы, сравнивая свою военно-воздушную мощь только с силами Вашингтона, отмечают приблизительный количественный паритет с ВВС США", - продолжает Джайлс.

Фактически, по оценкам РУМО США, в 2017 году на вооружении у России была всего тысяча самолетов тактической авиации. В то же время американские ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты вместе обладали более чем тремя тысячами истребителей.

РУМО США подсчитало, что для обеспечения выполнения стратегии 2009 года Кремлю к 2020 году необходимо было приобрести тысячу новых самолетов и вертолетов. Углубление бюджетных сокращений может вынудить российские вооруженные силы обойтись гораздо меньшим количеством новых самолетов и всего дюжиной Су-57.

Напротив, американцы в 2018 году эксплуатировали несколько сотен истребителей-невидимок пятого поколения F-22 и F-35, причем много других F-35 было заказано или находилось в стадии производства. "Западные авиационные эксперты… отмечают, что отсутствие у России самолетов пятого поколения, особенно учитывая их способность обеспечивать ситуационную осведомленность дружественных сил, представляет собой критический разрыв в военном потенциале", - отметил Джайлс.

Красивая фотосессия не может обратить вспять экономический спад и не может волшебным образом построить сотни новых истребителей-невидимок. Российский Су-57 мог бы стать звездой медиапространства. Но в военной стратегии Москвы он не играет значительной роли.

Дэвид Экс редактирует и ведет сайт War Is Boring. Он также является автором новых графических романов MACHETE SQUAD и THE STAN.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Дэвид Экс (David Axe)

27.12.2018
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Оригинал публикации
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
F-35
Ан-12
МиГ-29
ПАК ФА
Су-27
Су-30
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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3 комментария
№1
28.12.2018 07:39
Не на том в кремле экономят...Экономить нужно на Чубайсах,Черномырдиных ,Ельциных и подарках иностранным государствам ( халявных кредитах Киргизиям ,Грециям и прочих иностранных нахлебниках )
+4
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№2
28.12.2018 15:37
Небольшое перераспределение бюджета ВКС и ежегодная закупка эскадрильи Су-57 никоим отрицательным образом не скажутся отрицательно на обороноспособности и тем более общей экономической ситуации в стране.
0
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№3
28.12.2018 16:26
Свернуть производство суховской классики (Су-30СМ, Су-34, Су-35С, их всех только модернизировать), МиГ-35 вообще не закупать. Развернуть производство Су-57 в Комсомольске на Амуре и Новосибирске. Су-57 пойдет даже с двигателями первого этапа, потом можно ремоторизировать.
+1
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