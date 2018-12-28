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28.12.2018
ЦАМТО

Вооруженные силы Сербии получили первую партию ББМ "Лазар-3"

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Колесные бронетранспортеры Lazar 3
Первые колесные бронетранспортеры Lazar 3, поставленные сербским военно-промышленным объединением "Jугоимпорт-СДПР" сухопутным войскам Сербии, 20.12.2018.
Источник изображения: Министерство обороны Сербии

ЦАМТО, 27 декабря. Министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник штаба СВ генерал-лейтенант Милан Мойсилович приняли участие в состоявшейся на полигоне "Никинчи" церемонии демонстрации первой партии принятых на вооружение ВС Сербии новых ББМ "Лазар-3" с колесной формулой 8x8.

Как заявило Министерство обороны Сербии, поставка выполнена в рамках инициативы президента и верховного главнокомандующего Сербии Александра Вучича по оснащению вооруженных сил самой современной бронемашиной.

Ранее ВС Сербии завершили подготовку экипажей первых бронемашин и инструкторов для обучения личного состава. В ходе мероприятия военнослужащим были вручены сертификаты об успешном прохождении обучения.

По информации МО Сербии, боевая бронированная машина разработана в соответствии с основными критериям к бронетехнике западного производства, включая подходы к бронезащите, мобильности, огневой мощи и возможности применения в продолжительных операциях в конфликтах различной интенсивности.

Первые шесть бронемашин вошли в боевой состав 41-го пехотного батальона 4-й бригады Сухопутных войск Сербии.

"Лазар-3" – первая новая бронемашина, принятая на вооружение ВС Сербии за последние 30 лет.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года в ходе посещения предприятия Borbeni slozeni sistemi ("Борбени сложени системи" ДОО) президент А.Вучич объявил, что СВ Сербии должны получить 12 бронемашин "Лазар" и 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц Nora B-52. Еще 6 ББМ "Лазар-3" будут поставлены сербской жандармерии (поставки жандармерии начались в марте 2017 года).

Как сообщалось ранее, длина ББМ "Лазар-3" составляет 7,92 м, ширина – 2,95, высота – 2,32 м, дорожный просвет – 0,42 м, максимальная боевая масса – 28 т, масса полезной нагрузки – 10 т.

27.12.2018
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Страны
Сербия
Продукция
B-52
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