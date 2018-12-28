Вооруженные силы Сербии получили первую партию ББМ "Лазар-3"

ЦАМТО, 27 декабря. Министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник штаба СВ генерал-лейтенант Милан Мойсилович приняли участие в состоявшейся на полигоне "Никинчи" церемонии демонстрации первой партии принятых на вооружение ВС Сербии новых ББМ "Лазар-3" с колесной формулой 8x8.

Как заявило Министерство обороны Сербии, поставка выполнена в рамках инициативы президента и верховного главнокомандующего Сербии Александра Вучича по оснащению вооруженных сил самой современной бронемашиной.

Ранее ВС Сербии завершили подготовку экипажей первых бронемашин и инструкторов для обучения личного состава. В ходе мероприятия военнослужащим были вручены сертификаты об успешном прохождении обучения.

По информации МО Сербии, боевая бронированная машина разработана в соответствии с основными критериям к бронетехнике западного производства, включая подходы к бронезащите, мобильности, огневой мощи и возможности применения в продолжительных операциях в конфликтах различной интенсивности.

Первые шесть бронемашин вошли в боевой состав 41-го пехотного батальона 4-й бригады Сухопутных войск Сербии.

"Лазар-3" – первая новая бронемашина, принятая на вооружение ВС Сербии за последние 30 лет.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года в ходе посещения предприятия Borbeni slozeni sistemi ("Борбени сложени системи" ДОО) президент А.Вучич объявил, что СВ Сербии должны получить 12 бронемашин "Лазар" и 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц Nora B-52. Еще 6 ББМ "Лазар-3" будут поставлены сербской жандармерии (поставки жандармерии начались в марте 2017 года).

Как сообщалось ранее, длина ББМ "Лазар-3" составляет 7,92 м, ширина – 2,95, высота – 2,32 м, дорожный просвет – 0,42 м, максимальная боевая масса – 28 т, масса полезной нагрузки – 10 т.