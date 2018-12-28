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28.12.2018
ЦАМТО

Батарею ЗРК "Тор-М2" передали полку, осуществляющему прикрытие БелАЭС

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ЗРК Тор-М2
ЗРК Тор-М2
Источник изображения: личное

ЦАМТО, 27 декабря. Поставленная Белоруссии концерном ВКО "Алмаз-Антей" пятая батарея ЗРК "Тор-М2" передана 1146-му гвардейскому зенитному ракетному полку, дислоцированному в районе строительства Белорусской АЭС.

Как сообщает "РИА Новости", прямую трансляцию церемонии вело 27 декабря белорусское государственное агентство "Белта".

Как напоминает "РИА Новости", в конце ноября пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей" сообщила, что белорусской стороне досрочно передана партия ЗРК "Тор-М2" по ранее заключенному контракту: по просьбе заказчика машины были собраны на месяц раньше установленного срока.

"Личный состав, назначаемый на эту батарею, прошел подготовку на полигоне Ашулук (Астраханская область)… Комплекс по своим элементам, маневренности, возможностям поражения целей, спектру высот применения и скоростей является наиболее эффективным в мире. Поэтому в 2012 году было принято решение о закупках этого комплекса", – сообщил глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков в ходе церемонии.

Он обратил внимание, что поставка республике современного вооружения осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества с РФ. А.Равков также сообщил, что в 2019 году на полигоне Ашулук проведут учение "Боевое содружество", в котором будут задействованы личный состав полка и поступившие на вооружение ЗРК "Тор-М2", отмечает агентство.

Министр напомнил, что зенитный ракетный полк на северо-западном направлении охраняет воздушное пространство Белоруссии. "В рамках прикрытия участка государственной границы выполняется задача прикрытия с воздуха и атомной электростанции, которая строится неподалеку", – цитирует "РИА Новости" А.Равкова.

1146-й зенитный ракетный полк возрожден в Белоруссии в 2017 году. Полк дислоцирован в районе строящейся БелАЭС. С первого декабря он заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

27.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Тор ЗРК
ЯЭУ
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2 комментария
№1
28.12.2018 08:11
Что значит передана?! Если мне не изменяет память,а они мне не изменяет,то Белорусь очень любит кричать о своей независимости от РФ,а независимые государства обязаны обеспечивать себя и свои вооруженные силы за свой счет,а не за счет РФ !
0
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№2
28.12.2018 10:29
Он сегодня дал согласие войти в Россию, но постепенно, в течении 50 лет, а к тому времени ни России, ни Украины, ни Германии с Францией не будут как государства. Будут Мегаполисы Москва, Минск, Берлин, Киев и примкнувшние к ним деревни типа Гомеля с Брестом.
0
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