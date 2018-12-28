Сухопутные войска Таиланда приняли вторую партию танков VT4

ЦАМТО, 27 декабря. Сухопутные войска Таиланда 26 декабря приняли вторую партию танков VT4 (MBT-3000) китайского производства в количестве 10 ед.

Как планируется, в перспективе заказанные ОБТ VT4 заменят 53 устаревших M41A3 времен Второй мировой войны.

По информации Aagth1.blogspot.com, танки, доставленные на борту грузового судна в порт Тхунг Пронг (Саттахип, Чонбури, Таиланд), на автотрейлерах были перевезены к месту постоянной дислокации, после чего в течение декабря новые ОБТ VT4 прошли приемочные испытания.

Как уже сообщал ЦАМТО, командование ВС Таиланда подписало с корпорацией NORINCO (China North Industries Corporation) контракт на закупку 28 танков VT4 в апреле 2016 года. Стоимость продажи составила около 4,9 млрд. батов (147 млн. долл.).

В апреле 2017 года Кабинет министров Таиланда одобрил закупку второй партии из 10 танков VT4 на сумму 2 млрд. батов (58 млн. долл.). Это второй из трех этапов приобретения китайских ОБТ в количестве до 50 ед. СВ Таиланда также заявили о возможности покупки дополнительных партий VT4 для замены устаревших американских танков, включая M41, M48 и M60.

Первые 28 танков были доставлены в Таиланд 8 октября 2017 года – на шесть месяцев раньше запланированного срока. Танки поступили на вооружение 3-ей бронекавалерийской дивизии, сформированной в провинции Кхонкэн (на северо-востоке Таиланда вблизи границы с Лаосом и Камбоджей).

Из документов Военного артиллерийского управления СВ Таиланда от 15 ноября 2018 года следует, что на закупку третьей партии ОБТ VT4 в количестве 14 ед. выделено финансирование в объеме 2,36 млрд. батов (73,43 млн. долл.). По всей видимости, данная партия будет получена в 2019 году. Из поставленных танков (всего 52 ед.) будут сформированы два батальона.

Справочно:

В июне 2017 года с NORINCO был также подписан контракт на поставку СВ Таиланда 34 боевых бронированных машин VN-1 с колесной формулой 8x8 (экспортный вариант ББМ ZBD-09). Стоимость покупки оценивается в 2,3 млрд. бат (68 млн. долл.).

VN-1 предназначены для замены устаревших бронемашин V150 и M-113 американского производства, закупленных более 40 лет назад. Поставку новых бронемашин планировалось начать в 2018 году. Как ожидается, в перспективе будут приобретены еще 60 ББМ VN-1.

Контракт на закупку ОБТ VT4 требует передачи Таиланду ряда связанных технологий. Основным получателем данных технологий станет Институт оборонных технологий (DTi – Defence Technology Institute), входящий в структуру Министерства обороны Таиланда.

ОБТ VT4 (MBT-3000) впервые был продемонстрирован в июне 2012 года на оборонной выставке Eurosatory в Париже. Боевая масса MBT-3000 – 52 т, экипаж – 3 человека. Корпус и башня изготовлены из сварной стали, композиты обеспечивают дополнительную защиту по фронтальной дуге. Вооружение МВТ-3000 состоит из гладкоствольной пушки, оснащенной тепловым кожухом и экстрактором пороховых газов, а также спаренного с ней 7,62-мм пулемета. На крыше установлен 12,7-мм пулемет с дистанционным управлением, которым управляет командир. Боекомплект составляет 38 выстрелов, в том числе 22 готовых к применению в автомате заряжания (снаряд и метательный заряд) и 18 в резерве. Кроме того, имеется возможность пуска через ствол противотанковой ракеты с лазерным наведением с тандемной боевой частью, позволяющей поражать цели на дальностях до 5 тыс. м. Танк оснащается системой кондиционирования воздуха и системой инерциальной /GPS навигации.

Предположительно, Таиланд выбрал VT-4 по результатам его сравнительной оценки с российским T-90 и южнокорейским K-1A1. Выбор китайского танка не вызывает большого удивления ввиду усиления стратегических связей между Китаем и Таиландом в течение последних лет после военного переворота в 2014 году.