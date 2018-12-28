Береговая охрана Канады получила ледокол "Капитан Молли Кул"

ЦАМТО, 27 декабря. На вооружение Береговой охраны Канады принят головной из трех заказанных в рамках контракта с национальной компанией Chantier Davie ледокол "Капитан Молли Кул".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, это первый ледокол, вошедший в боевой состав Береговой охраны Канады за последние 25 лет.

В соответствии с подписанным 10 августа контрактом, размещенная в Квебеке компания Chantier Davie переоборудует, согласно требованиям Береговой охраны Канады, три гражданских ледокола для ликвидации острого недоставка платформ данного типа.

Работы на первом ледоколе проводились в ускоренном режиме и неполном объеме для его ввода в состав Береговой охраны к ледокольному сезону 2018-1919 гг. В ближайшее время Chantier Davie начнет работу над двумя следующими кораблями. Правительство ожидает, что они будут введены в эксплуатацию в конце 2019 года и во втором квартале 2020 года, соответственно. "Капитан Молли Кул" возвратится на предприятие для завершения переоборудования во втором квартале 2019 года.

Точная стоимость поставки не вполне ясна. Первоначально сообщалось, что стоимость подписанного в августе с Chantier Davie контракта составляет 610 млн. канад. долл., однако в ноябре правительство Канады признало, что поставка трех ледоколов обойдется в 827 млн. канад. долл. Увеличение на 217 млн. канад. долл. (165 млн. долл. США) объясняется тем, что ранее названная сумма включала только начальные затраты на приобретение трех построенных в Норвегии в начале 2000-х гг. судов и переоборудование первого из них для ввода в эксплуатацию в конце 2018 года.

После поставки новые ледоколы будут базироваться в Сент-Джонсе, Ньюфаундленде и Лабрадоре и обеспечат выполнение проводок на важных водных путях (река Святого Лаврентия, Великие озера и арктические районы Канады).

По оценке экспертов, Береговая охрана Канады остро нуждается в дополнительных ледоколах для замены устаревшего флота. Несмотря на то, что покупка трех судов была нетрадиционной и дорогой, правительство считает ее оправданной, поскольку она позволит осуществить поставку в кратчайшие сроки.