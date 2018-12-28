В России создается дистанционно-управляемый боевой модуль для борьбы с БЛА

ЦАМТО, 27 декабря. Дистанционно-управляемый боевой модуль, способный, в том числе, поражать низколетящие БЛА, создается в России. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил генконструктор Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) по программе "Самум" Умахан Умаханов.

Артустановка "Самум" предназначена для защиты объектов от ударов тактических истребителей, штурмовой авиации, вертолетов и некоторых типов беспилотников, действующих на малых и предельно малых высотах.

"Сегодня мы разрабатываем дистанционно-управляемый модуль, который можно будет устанавливать на любые платформы – бронетехнику или корабли. Это будет развитие темы "Самума". Сроки создания зависят от получения заказов, пока это исключительно инициативная разработка", – сказал он.

У.Умаханов отметил, что в случае получения заказа от Минобороны РФ или инозаказчиков, работы по дистанционно-управляемой артустановке ускорятся и весь цикл от разработки до начала серийного производства займет около 2-3 лет.

Сегодня существует два варианта данного комплекса – артиллерийский (высота поражения – 1,5 км, дальность поражения – 2,5 км) и артиллерийско-ракетный вариант (дальность – 6 км, высота – 3,5 км), который использует ракеты "земля-воздух" типа "Игла" или "Верба", передает "РИА Новости".