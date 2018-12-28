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28.12.2018
ЦАМТО

Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 27 декабря. Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Брянской области, получили свыше 40 модернизированных бронетранспортеров БТР-82А в рамках гособоронзаказа.

Боевая техника прошла комплексную проверку, которая касалась комплектации, технического состояния, а также работы вооружения, гидравлических систем и специального оборудования в парках боевых машин и на полигонах. Экипажам в торжественной обстановке были вручены ключи от бронетранспортеров.

Справочно:

Бронетранспортеры БТР-82А имеют усиленную бронезащиту, оснащены новой системой пожаротушения, модулем башни с 30-мм пушкой с двухосевым стабилизатором, двигателем мощностью свыше 300 л/с, механической 5-ступенчатой коробкой передач, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

27.12.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
28.12.2018 18:34
Могли бы уже БТР-87 освоить и поставлять в войска....
0
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