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28.12.2018
ЦАМТО

В Волгоградской области операторы ПТРК проходят подготовку на новейшем компьютерном тренажере

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Противотанковый комплекс "Штурм-С"
Противотанковый комплекс "Штурм-С".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 27 декабря. Операторы ПТРК "Штурм-С" соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, начали подготовку на новейшем компьютерном тренажере, предназначенном для обучения навыкам боевой работы.

Уникальный аппаратно-программный комплекс, которым оснащен тренажер, в режиме реальной обстановки обеспечивает обучение и тренировку военнослужащих по наведению и стрельбе с места по неподвижным и движущимся целям на дальности до 6 км.

Также комплекс способен имитировать траекторию полета снаряда, движение наземной и воздушной целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также действующие на оператора при "выстреле" помехи (засветки, звук, задымления). Обучение на тренажере позволяет сэкономить бюджетные средства и успешно подготовить операторов навыками боевой работы.

Справочно:

ПТРК "Штурм-С" используется для уничтожения танков, бронетранспортеров и укрепленных целей. Комплекс можно размещать на БМП, БТР, танках и вертолетах. Высокотехнологичная аппаратура управления позволяет вести стрельбу без снижения вероятности попадания в цель в условиях активного противодействия со стороны противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

27.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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