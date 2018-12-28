Запущенные с Восточного иностранные спутники вывели на расчетные орбиты

Дальнейшее управление малыми космическими аппаратами будут осуществлять компании-заказчики запуска

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 27 декабря. / ТАСС/. Малые космические аппараты из США, Японии, Испании, ЮАР и Германии, запущенные в четверг на ракете "Союз-2.1а" вместе с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 с космодрома Восточный, выведены на расчетные орбиты. Об этом сообщили журналистам в компании "Главкосмос пусковые услуги" (оператор коммерческих пусков ракет "Союз-2.1а").

"В соответствии с программой полета разгонный блок "Фрегат" вывел космические аппараты основной и попутной полезной нагрузки [два спутника "Канопус-В" и 26 иностранных аппаратов соответственно] на низкую околоземную орбиту. По завершении программы полета разгонный блок "Фрегат" будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана", - сказали в АО "Главкосмос пусковые услуги".

В компании уточнили, что космические аппараты GRUS (Япония), iSAT, UWE-4, Sparrow (все три - Германия) и восемь спутников типа Lemur (США), запускаемые в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам АО "Главкосмос пусковые услуги" и АО "Главкосмос", штатно отделились от разгонного блока "Фрегат" с 07:33 мск до 07:50 мск на орбитах высотой приблизительно 585 км.

Спутники Lume-1 (Испания), ZACube-2 (ЮАР) и 12 спутников Dove (США) также штатно отделились от разгонного блока "Фрегат" с 09:13 мск до 09:43 мск на орбитах высотой приблизительно 495 км.

"Дальнейшее управление малыми космическими аппаратами будут осуществлять компании-заказчики запуска", - сообщили в компании.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в четверг в 05:07 мск с космодрома Восточный. Через девять минут после пуска разгонный блок "Фрегат" с двумя аппаратами "Канопус-В" и 26 иностранными спутниками отделился от третьей ступени носителя. Примерно через час на расчетные орбиты были выведены спутники "Канопус-В".

Подробнее об иностранных спутниках

Большинство из 26 аппаратов принадлежат американским заказчикам. В числе этих спутников - 12 спутников Dove типа CubeSat, которые были разработаны и изготовлены компанией Planet Labs Inc. (Planet) и должны будут войти в состав Flock 3k - новейшей группировки коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли, дополняющей орбитальную группировку компании Planet из более чем 100 спутников Dove. Также на орбиты были выведены восемь спутников типа Lemur американской компании Spire Global Inc., предназначенных для получения сигналов системы автоматического распознавания морских судов, прогноза погоды и наблюдения за воздушными судами.

Кроме того, были запущены аппараты ZACube-2, созданный специалистами Технологического университета Капского полуострова и Французского южноафриканского технологического института (ЮАР); Lume-1, разработанный Университетом Виго (Испания); GRUS японской компании Axelspace, D-Star ONE (iSat) и D-Star ONE (Sparrow), принадлежащие европейскому интегратору малых спутников ECM Space Technologies GmbH (Германия), а также UWE-4, спроектированный Вюрцбургским университетом (Германия).

Запуски с Восточного

Космодром Восточный строился с 2010 года вблизи поселка Углегорск в Амурской области. Он стал первым национальным космодромом гражданского назначения.

Первый старт с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. На орбиту с тремя спутниками ("Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218) отправилась трехступенчатая ракета "Союз-2.1а". Первоначально запуск был намечен на 27 апреля, однако его отменила автоматика стартового комплекса. Как сообщил тогда ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, она выявила сбой в одном из приборов системы управления носителя, отвечающей за включение и выключение двигателей, отделение ступеней, направление полета.

Второй пуск с Восточного состоялся 28 ноября 2017 года. Тогда с космодрома стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1. Разгонный блок "Фрегат" со спутниками был выведен на заданную промежуточную орбиту, однако позже стало известно, что "Метеор-М" №2-1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.

Третий по счету запуск был произведен 1 февраля 2018 года. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту спутники "Канопус-В" №3 и №4 и девять малых спутников из разных стран: четыре космических аппарата технологического назначения S-NET и аппарат D-Star One (все - Германия), а также четыре спутника Lemur (США).

Прошедший в четверг старт стал заключительным в российской пусковой программе на этот год.