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28.12.2018
ТАСС

Космонавт Прокопьев пожелал юным участникам квеста в "Ельцин Центре" "не бояться мечтать"

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Сергей Прокопьев
Сергей Прокопьев.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Квест "Полетели Ели" проходит в Екатеринбурге с 25 декабря, его участники проходят испытания на специально оборудованных площадках.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. Космонавт Сергей Прокопьев записал поздравление с наступающим Новым годом для юных участников квеста "Полетели Ели", который проходит в "Ельцин Центре" в рамках новогодней программы. Пресс-служба "Ельцин Центра" в четверг получила видео с поздравлением космонавта, который желает детям "не бояться мечтать".

"Дорогие юные космонавты, я очень рад, что могу поздравить вас с Новым годом, ведь мы с вами земляки. Я тоже из Екатеринбурга, и совсем недавно я вернулся из космоса, сбылась моя мечта: я видел землю из иллюминатора космического корабля и даже два раза выходил в открытый космос. Не бойтесь мечтать, не бойтесь высоты и невесомости. Если вы научитесь преодолевать страх, вам все будет под силу: вы сможете открыть новые миры", - сказал Прокопьев в видеообращении, записанном пресс-службой Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Квест стартовал 25 декабря. Его участники проходят испытания на специально оборудованных площадках. Каждый ребенок после прохождения квеста получает паспорт настоящего космонавта, уточнили в пресс-службе центра.

По данным пресс-службы центра, новогодние спектакли и шоу посетили уже более 500 воспитанников детских домов, центров реабилитации, детей из многодетных семей и дети военнослужащих, погибших при исполнении долга.

"Ельцин Центр" был открыт в 2015 году, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

20 декабря спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) - космонавт Роскосмоса Сергея Прокопьев, астронавтов NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герста - совершил посадку в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
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