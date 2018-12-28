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28.12.2018
ТАСС

Источник: летные испытания баллистической ракеты "Сармат" начнутся весной 2019 года

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Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат"
Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Собеседник ТАСС уточнил, что речь идет о втором квартале года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Летно-конструкторские испытания новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" планируется начать с космодрома Плесецк во втором квартале 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Летно-конструкторские испытания "Сармата" планируется начать со второго квартала следующего года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе испытаний с Плесецка и из расположения Ужурской дивизии [дислоцирована в Красноярском крае] "всего планируется запустить несколько экспериментальных образцов, заявленный срок завершения испытаний - 2020 год". После будет выполнен один контрольный старт серийной ракеты, добавил источник.

Он уточнил, что в ближайшие два-три месяца продолжатся наземная отработка ракеты и создание необходимой инфраструктуры в Ужурской дивизии.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Как сообщил 18 декабря журналистам командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, летные испытания тяжелой жидкостной межконтинентальной ракеты "Сармат" пройдут сначала с космодрома Плесецк, а затем из расположения Ужурской ракетной дивизии. Он отмечал, что сейчас "ведется изготовление экспериментальных образцов [ракеты] и подготовка базы для проведения летных испытаний". За день до этого, 17 декабря, Каракаев заявил в интервью газете "Красная звезда", что испытания "Сармата" начнутся "в ближайшей перспективе". Ранее были успешно завершены бросковые испытания ракеты.

27.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Проекты
2020-й год
Плесецк
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