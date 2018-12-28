Забайкальское управление Росгвардии в 2019 году перейдет в состав Восточного округа войск

Управление Росгвардии по Республике Бурятия также перейдет под управления Восточного округа войск, сообщил источник

ЧИТА, 27 декабря. /ТАСС/. Управление Росгвардии по Забайкальскому краю в 2019 году перейдет в состав Восточного округа войск национальной гвардии РФ со штабом в Хабаровске, сообщила в четверг ТАСС представитель управления Юлия Бабкина.

Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ, который теперь объединяет 11 регионов.

"В 2019 году управление войск национальной гвардии по Забайкальскому краю войдет в состав управления Восточного округа войск национальной гвардии РФ со штабом в Хабаровске", - сказала Бабкина. Источник в силовых структурах региона подтвердил, что управление Росгвардии по Республике Бурятия также перейдет под управления Восточного округа войск.

Пока оба управления входят в Сибирский округ войск национальной гвардии РФ.