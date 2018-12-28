Войти
28.12.2018
ТАСС

Забайкальское управление Росгвардии в 2019 году перейдет в состав Восточного округа войск

547
0
+1
Сотрудники Росгвардии. Архив
Сотрудники Росгвардии. Архив.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Управление Росгвардии по Республике Бурятия также перейдет под управления Восточного округа войск, сообщил источник

ЧИТА, 27 декабря. /ТАСС/. Управление Росгвардии по Забайкальскому краю в 2019 году перейдет в состав Восточного округа войск национальной гвардии РФ со штабом в Хабаровске, сообщила в четверг ТАСС представитель управления Юлия Бабкина.

Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ, который теперь объединяет 11 регионов.

"В 2019 году управление войск национальной гвардии по Забайкальскому краю войдет в состав управления Восточного округа войск национальной гвардии РФ со штабом в Хабаровске", - сказала Бабкина. Источник в силовых структурах региона подтвердил, что управление Росгвардии по Республике Бурятия также перейдет под управления Восточного округа войск.

Пока оба управления входят в Сибирский округ войск национальной гвардии РФ.

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
24.01.2018
Нулевые резервы
25.12.2017
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
21.09.2016
Длинная рука "Бастиона"
14.09.2016
Росгвардия полностью обновит парк военной техники
17.05.2016
Госдума в среду проведет I чтение пакета законопроектов о Росгвардии
21.10.2014
Вячеслав Богуслаев: «Мотор Сич» вертолеты для Минобороны России не производит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 18:36
  • 2
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.12 18:34
  • 1
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 28.12 18:31
  • 9
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 28.12 17:40
  • 1
Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний
  • 28.12 17:36
  • 4
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 28.12 17:28
  • 2
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 28.12 17:27
  • 34
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 28.12 17:22
  • 2
Русские потрошители
  • 28.12 16:32
  • 3
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 28.12 16:28
  • 2
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками
  • 28.12 16:27
  • 3
Washington Examiner (США): что новое гиперзвуковое оружие Путина означает для Америки
  • 28.12 16:26
  • 3
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 28.12 16:15
  • 7
В Ростехе создают новый ракетный комплекс "Булат"
  • 28.12 15:38
  • 3
Сухопутные войска Таиланда приняли вторую партию танков VT4
  • 28.12 14:28
  • 1
Россия признала отставание от США и Израиля по беспилотникам