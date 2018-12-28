В Оренбургской области прошли учения по подавлению связи условного противника

В учениях задействовали более 600 военнослужащих

ТАСС, 27 декабря. Подразделения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области с помощью новейшего комплекса "Борисоглебск-2" отработали вопросы подавления связи условного противника. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"Подразделения совершили марш в назначенный район на полигоне, развернули технику и путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника. Постановка радиопомех позволила снизить точность наведения управляемого ракетного оружия условного противника и обеспечить защиту своих войск от атак", - говорится в сообщении.

В учениях подразделений радиоэлектронной борьбы приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц техники.

"Борисоглебск-2" предназначен для проведения радиоразведки, создания помех наземной и авиационной радиосвязи. Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также заглушить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.