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28.12.2018
ТАСС

В Оренбургской области прошли учения по подавлению связи условного противника

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Борисоглебск-2
Комплекс "Борисоглебск-2".
Источник изображения: МО РФ

В учениях задействовали более 600 военнослужащих

ТАСС, 27 декабря. Подразделения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области с помощью новейшего комплекса "Борисоглебск-2" отработали вопросы подавления связи условного противника. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"Подразделения совершили марш в назначенный район на полигоне, развернули технику и путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника. Постановка радиопомех позволила снизить точность наведения управляемого ракетного оружия условного противника и обеспечить защиту своих войск от атак", - говорится в сообщении.

В учениях подразделений радиоэлектронной борьбы приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц техники.

"Борисоглебск-2" предназначен для проведения радиоразведки, создания помех наземной и авиационной радиосвязи. Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также заглушить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.

27.12.2018
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принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
28.12.2018 11:33
А уничтожается этот комплекс самонаводящимися на источник  радиосигнала ударным БЛА, по цене лады- калины...
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