Борисов: испытания комплекса "Авангард" доказали его способность разгоняться до 27 Махов

По словам вице-премьера, принципиальное отличие комплекса заключается в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 Махов. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Последние испытания показали, что он достиг скоростей близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость", - сказал Борисов. "Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить", - добавил вице-премьер.

По его словам, принципиальное отличие комплекса "Авангард" заключается в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени. "Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу, в этом его и принципиальное отличие. Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить", - сказал Борисов.

В среду Минобороны РФ провело зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Была поражена условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

"Авангард" - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Авангард" создан в рамках опытно-конструкторской работы "4202" специалистами Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" (г. Реутов) под руководством главного конструктора Павла Судюкова.