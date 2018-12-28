Войти
28.12.2018
ТАСС

Конвертируемый топливозаправщик Ил-78М-90А начал заводские летные испытания

740
1
+2
Ил-78М-90А
Ил-78М-90А.
Источник изображения: © Пресс-служба ПАО "Ил"

В ОАК рассказали, что во время полета была проведена оценка устойчивости и управляемости самолета, а также работоспособности всех систем и оборудования

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Конвертируемый топливозаправщик Ил-78М-90А выполнил первый испытательный полет на аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе дивизиона транспортной авиации ОАК.

"Сегодня был выполнен первый полет в рамках заводских летных испытаний.... Во время полета была проведена оценка устойчивости и управляемости самолета, а также работоспособности всех самолетных систем и оборудования", - сообщил начальник летной испытательной станции Юрий Капша, слова которого приводят в пресс-службе.

Как отметил летчик-испытатель ПАО "Ил" Владимир Иринархов, полет прошел без замечаний, самолет удобен в эксплуатации и предоставляет новые возможности.

После прохождения заводских летных испытаний в Ульяновске и в подмосковном Жуковском самолет будет передан на государственные испытания.

Новый самолет

Усовершенствованная модификация топливозаправщика создана на базе новейшего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, проектирование и создание конструкторской документации, а также производство воздушного судна осуществлялось на основе современных цифровых технологий. Первый полет Ил-76МД-90А выполнил в конце января 2018 года.

Благодаря четырем двигателям нового поколения ПС-90А-76 перспективный топливозаправщик имеет повышенную дальность полета и может брать большее количество горючего для заправки самолетов, чем предыдущие модели. Удельный расход топлива этих силовых установок на 12-14% меньше, чем у двигателей Д-30КП, установленных на более ранние модификации самолетов-топливозаправщиков.

Кроме того, на самолете полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также реализована "стеклянная кабина", которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.

Машина имеет три устройства системы заправки типа "шланг-конус" - два на консолях крыла и один в кормовой части фюзеляжа с правой стороны. Ил-78М-90Апозволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

При необходимости топливозаправщик Ил-78М-90А может быть использован в качестве грузового самолета: расположенные в грузовой кабине топливные баки могут быть демонтированы, и заправщик становится военно-транспортным самолетом.

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Д-30КП
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
ПС-90А
ПС-90А-76
Компании
Ил
ОАК
Похожие новости
25.04.2018
Делегации Минобороны Индии показали в Ульяновске новейшие самолеты Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А
29.01.2018
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца Ту-160 в Казани и "воздушного танкера" Ил-78 в Ульяновске
26.01.2018
Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет
28.03.2016
Исполнилось 45 лет со дня первого полета военно-транспортного самолета Ил-76
25.11.2013
Возрождение Ил-76 в новом облике
1 комментарий
№1
28.12.2018 07:43
Это не дурно,но темпы обновления транспортной авиации РФ совершенно неудовлетворительные и уже сегодня не замещают выход из строя по возрасту и техническим причинам самолетов советского производства...На чем летать станем господа?! На внуке алкаша Бориски Ельцина,который пропивает деньги РФ в США и ему подобных?! На этих проходимцах далеко не улетим !
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 18:36
  • 2
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.12 18:34
  • 1
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 28.12 18:31
  • 9
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 28.12 17:40
  • 1
Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний
  • 28.12 17:36
  • 4
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 28.12 17:28
  • 2
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 28.12 17:27
  • 34
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 28.12 17:22
  • 2
Русские потрошители
  • 28.12 16:32
  • 3
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 28.12 16:28
  • 2
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками
  • 28.12 16:27
  • 3
Washington Examiner (США): что новое гиперзвуковое оружие Путина означает для Америки
  • 28.12 16:26
  • 3
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 28.12 16:15
  • 7
В Ростехе создают новый ракетный комплекс "Булат"
  • 28.12 15:38
  • 3
Сухопутные войска Таиланда приняли вторую партию танков VT4
  • 28.12 14:28
  • 1
Россия признала отставание от США и Израиля по беспилотникам