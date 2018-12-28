Конвертируемый топливозаправщик Ил-78М-90А начал заводские летные испытания

В ОАК рассказали, что во время полета была проведена оценка устойчивости и управляемости самолета, а также работоспособности всех систем и оборудования

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Конвертируемый топливозаправщик Ил-78М-90А выполнил первый испытательный полет на аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе дивизиона транспортной авиации ОАК.

"Сегодня был выполнен первый полет в рамках заводских летных испытаний.... Во время полета была проведена оценка устойчивости и управляемости самолета, а также работоспособности всех самолетных систем и оборудования", - сообщил начальник летной испытательной станции Юрий Капша, слова которого приводят в пресс-службе.

Как отметил летчик-испытатель ПАО "Ил" Владимир Иринархов, полет прошел без замечаний, самолет удобен в эксплуатации и предоставляет новые возможности.

После прохождения заводских летных испытаний в Ульяновске и в подмосковном Жуковском самолет будет передан на государственные испытания.

Новый самолет

Усовершенствованная модификация топливозаправщика создана на базе новейшего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, проектирование и создание конструкторской документации, а также производство воздушного судна осуществлялось на основе современных цифровых технологий. Первый полет Ил-76МД-90А выполнил в конце января 2018 года.

Благодаря четырем двигателям нового поколения ПС-90А-76 перспективный топливозаправщик имеет повышенную дальность полета и может брать большее количество горючего для заправки самолетов, чем предыдущие модели. Удельный расход топлива этих силовых установок на 12-14% меньше, чем у двигателей Д-30КП, установленных на более ранние модификации самолетов-топливозаправщиков.

Кроме того, на самолете полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также реализована "стеклянная кабина", которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.

Машина имеет три устройства системы заправки типа "шланг-конус" - два на консолях крыла и один в кормовой части фюзеляжа с правой стороны. Ил-78М-90Апозволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

При необходимости топливозаправщик Ил-78М-90А может быть использован в качестве грузового самолета: расположенные в грузовой кабине топливные баки могут быть демонтированы, и заправщик становится военно-транспортным самолетом.