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28.12.2018
ТАСС

Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: Минобороны РФ

Принятая авиационная техника заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ

КУРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Курский авиационный полк Западного военного округа получил в четверг последний в 2018 году истребитель поколения "4++" Су-30СМ, завершив тем самым перевооружение на этот тип самолета. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Успешно завершилось перевооружение - все самолеты поставлены по гособоронзаказу. В 2018 году закончилось перевооружение всей Курской авиационной базы", - сказали в пресс-службе округа.

Принятая авиационная техника войдет в боевой состав Курского авиаполка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ. Всего для комплектования полка за последние два года на вооружение поступили более двадцати сверхманевренных истребителей Су-30СМ.

Как отметили в пресс-службе округа, для подготовки экипажей Су-30СМ на базе истребительного полка под Курском будет оборудован комплекс из нескольких залов с тренажерными системами и интерактивными мониторами, воссоздающими реальные условия ведения воздушного боя, а также возможные неисправности для отработки навыков работы с новым типом самолетов.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей в любое время суток и при любых метеорологических условиях.

27.12.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29СМТ
Су-30
Компании
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3 комментария
№1
28.12.2018 07:46
А какой смысл менять новые МиГ-29СМТ на Су-30СМ,если в ВКС РФ есть полки до сих пор ,с риском для жизни,летающие на антикварных самолетах советского производства?!
+2
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№2
28.12.2018 13:35
Цитата, Ron сообщ. №1
Тут смысл один - "братская" Украина по соседству и задача Курского полка  , при необходимости, обеспечить подавляющее господство в воздухе, и поддержку войск.
Для Су-30СМ это реально выполнимая задача.
полк МиГ-29 СМТ активно использовался в Алжире, а потом 10 лет в Курске, наверное пришло время кап. ремонта, модернизации и передача частям ВКС например в Армении, Киргизии....
Возможно готовят для ВВС Сирии.
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№3
28.12.2018 16:32
Цитата, штурм сообщ. №2
полк МиГ-29 СМТ активно использовался в Алжире, а потом 10 лет в Курске, наверное пришло время кап. ремонта, модернизации и передача частям ВКС например в Армении, Киргизии....

Я бы вообще из СМТ сделал бы "носитель ВТО" - простенький самолет, который умеет взлетать, бросать умные бомбы и садиться.  Полностью убрать истребительные функции. Летать будет как корова -а ему и не надо, бармалеев гонять за три рубля - самое оно.
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