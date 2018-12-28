Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ

Принятая авиационная техника заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ

КУРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Курский авиационный полк Западного военного округа получил в четверг последний в 2018 году истребитель поколения "4++" Су-30СМ, завершив тем самым перевооружение на этот тип самолета. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Успешно завершилось перевооружение - все самолеты поставлены по гособоронзаказу. В 2018 году закончилось перевооружение всей Курской авиационной базы", - сказали в пресс-службе округа.

Принятая авиационная техника войдет в боевой состав Курского авиаполка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ. Всего для комплектования полка за последние два года на вооружение поступили более двадцати сверхманевренных истребителей Су-30СМ.

Как отметили в пресс-службе округа, для подготовки экипажей Су-30СМ на базе истребительного полка под Курском будет оборудован комплекс из нескольких залов с тренажерными системами и интерактивными мониторами, воссоздающими реальные условия ведения воздушного боя, а также возможные неисправности для отработки навыков работы с новым типом самолетов.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей в любое время суток и при любых метеорологических условиях.