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28.12.2018
Вестник Мордовии

Превзошел ли китайский JF-17M российский МиГ-29?

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Истребитель JF-17 Thunder
Китайско-пакистанский истребитель JF-17 Thunder.
Источник изображения: Pascal Rossignol / Reuters

Российские самолеты МиГ-29 новейших модификаций имеют современное ракетное вооружение, способное уничтожать различные морские цели.

На днях эксперт из Сингапура Collin Koh, который в своем Твиттере заявил, что изготовленные в Пакистане по китайской лицензии истребители JF-17M превосходят состоящие на вооружении ВВС Мьянмы МиГ-29 в возможности нанесения высокоточных ударов по кораблям и катерам.

Он упоминает, что этот самолет имеет в качестве бортового оружия противокорабельные ракеты C-802A производства КНР. В то же время "двадцать девятые", якобы, могут нести лишь обычные бомбы и неуправляемые ракеты.

Возможно, сингапурский эксперт был прав, рассматривая технику, находящуюся на вооружении ВВС Мьянмы. Но нельзя утверждать, что китайский JF-17M в целом превосходит МиГ-29. Давно существуют версии этого самолета, которые вооружены противокорабельными авиационными версиями ракет Х-31 и Х-35. Они по своим тактико-техническим характеристикам превосходят китайскую ПКР. Например, по дальности полета и точности.

Что же касается самого истребителя JF-17M, единственное его преимущество - это дешевизна, которая достигнута за счет достаточно скромных характеристик самолета. К тому же двигатель на этом летательном аппарате - российский, в КНР до сих пор не могут создать полноценную силовую установку, которая смогла бы заменить наш РД-93.

Дмитрий Лемешко

25.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мьянма
Пакистан
Россия
Сингапуp
Продукция
МиГ-29
РД-93
Х-31
Х-35
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