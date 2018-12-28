Превзошел ли китайский JF-17M российский МиГ-29?

Российские самолеты МиГ-29 новейших модификаций имеют современное ракетное вооружение, способное уничтожать различные морские цели.

На днях эксперт из Сингапура Collin Koh, который в своем Твиттере заявил, что изготовленные в Пакистане по китайской лицензии истребители JF-17M превосходят состоящие на вооружении ВВС Мьянмы МиГ-29 в возможности нанесения высокоточных ударов по кораблям и катерам.

Он упоминает, что этот самолет имеет в качестве бортового оружия противокорабельные ракеты C-802A производства КНР. В то же время "двадцать девятые", якобы, могут нести лишь обычные бомбы и неуправляемые ракеты.

Возможно, сингапурский эксперт был прав, рассматривая технику, находящуюся на вооружении ВВС Мьянмы. Но нельзя утверждать, что китайский JF-17M в целом превосходит МиГ-29. Давно существуют версии этого самолета, которые вооружены противокорабельными авиационными версиями ракет Х-31 и Х-35. Они по своим тактико-техническим характеристикам превосходят китайскую ПКР. Например, по дальности полета и точности.

Что же касается самого истребителя JF-17M, единственное его преимущество - это дешевизна, которая достигнута за счет достаточно скромных характеристик самолета. К тому же двигатель на этом летательном аппарате - российский, в КНР до сих пор не могут создать полноценную силовую установку, которая смогла бы заменить наш РД-93.

Дмитрий Лемешко