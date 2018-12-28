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28.12.2018
Вестник Мордовии

Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В 2018 году для замены советских БМП-1 и БМП-2 в Харькове продолжались работы по созданию машины нового поколения БМП-У.

По данным "Укроборонпрома", новинка ВПК Незалежной будет с передним размещением мотор но-трансмиссионного отделения. Утверждается, что защита на 10-12% превзойдет ту, что на украинском же БТР-4.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

БМП-У оснастят дизельным двигателем мощностью 735 л.с. и автоматической трансмиссией. Ожидается, что она будет обладать хорошей подвижностью и сохранит возможность преодолевать водные преграды.

Предполагаемая масса этой боевой машины пехоты оценивается в 25-27 тонн.

В качестве вооружения выбран боевой модуль БМ-8 с 30-мм автоматической пушкой, пулеметом и автоматическим гранатометом. В распоряжении экипажа из трех человек также будет противотанковый комплекс "Барьер. В десантном отделении свободно разместятся 7 бойцов.

На разработанной базе возможно создание целого семейства гусеничных машин.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Люди, внимательно следящие за новостями в оборонной сфере, наверное, уже обратили внимание, что заявленные харьковским конструкторским бюро характеристики очень близки тем, что имеются у российской БМП Б-11 на базе средней платформы "Курганец-25". Можно предположить, что украинцы как раз равнялись на нее.

Правда, с установкой на курганскую машину нового боевого модуля с 57-мм автоматической пушкой и ракетами "Атака", Б-11 сильно оторвется от харьковского проекта. БМП-У наверняка будет проигрывать и по защите.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В любом случае, "Курганец-25" уже сейчас существует в нескольких вариантах, а украинская машина находится на стадии проектирования, и когда появится реальный образец неизвестно.

Дмитрий Лемешко

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Атака
БМП-1
БМП-2
БТР-4
Курганец-25
Т-95
Компании
Укроборонпром
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1 комментарий
№1
28.12.2018 18:44
Болтуны сидят и на Украине и в России, а по факту в войсках нет ни одной новой БМП, ни Кургана, ни БМП-У . И те и другие модернизируют БМП-1/2 и БТР-70/80 советского производства и пытаются друг над другом посмеяться...
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