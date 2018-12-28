Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева

Российское государство сформировалось вокруг Москвы, а не Киева или Великого Новгорода, поскольку она "была единственным населенным пунктом, где вече не было", заявил "Аргументам недели" генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН, доктор технических наук Юрий Соломонов.

Главный редактор газеты Андрей Угланов разговор с конструктором, руководившим работами по созданию российских ракет РТ-2ПМ2 "Тополь-М" и Р-30 "Булава-30", начал с обсуждения книги академика "Русь на колени не поставить…", выпущенной издательством "Аргументы недели".

"Я не хочу обобщать, но факт остается фактом: московская власть — это жесткая вертикаль, без советов с населением, с народом, как прорабатывать ту или иную линию поведения. Новгород в конце концов, в книге это описано, свое величие как великого города утратил, включая и колокол. А вот в Москве как вече не было, так и нет. Были съезды партии, сейчас различные форумы очень локального, ограниченного характера", — заявил академик РАН.

По мнению доктора технических наук, Александр Невский "вопреки мнению его братьев, пошел на контакт с Ордой, если говорить на теперешнем сленге, "прогнулся" под Орду", однако "в результате этого "прогиба" он сохранил государство".

Инженер спрогнозировал развал США. "Это закон истории, закон развития цивилизации", — уверяет конструктор.

Отвечая на вопрос о готовности Польши и Литвы разместить у себя американские ракеты средней дальности, которые в настоящее время нарушают Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), Соломонов заявил, что Варшава и Вильнюс являются "паразитами с позиции нашего государства, это абсолютно очевидно". "Но, продавая себя, они получают определенные дивиденды. И финансовые, и экономические", — сказал академик РАН.

По мнению Соломонова, американская система противоракетной обороны, которую планируется развернуть в Северной Европе и на Аляске, не будет эффективной, однако допускает переоборудование в "средства нападения". Конструктор также рассказал, что новое поколение российских наземных и морских стратегических ядерных сил обеспечивает "опережение американцев минимум на 10-15 лет".

В декабре в России для затопления восточного побережья США предложили развернуть Гольфстрим. Для этого необходимо, согласно публикации в "Военно-промышленном курьере", прорвать термоядерным зарядом радиальную дайку исландского вулкана Снайфельсйокюдль, что приведет к обрушению его юго-западного склона с ледником в Атлантический океан.

ДРСМД подписан между Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязало стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки.