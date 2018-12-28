Грымчак: НАТО помог Украине во время военного положения

На Украине рассказали о помощи от НАТО из-за военного положения

НАТО оказал Украине помощь благодаря военному положению в стране. С таким заявлением выступил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Он добавил, что альянс поставил Киеву "современные средства связи", когда президент Петр Порошенко "возвращался из Брюсселя на президентском борту".

Украина получила помощь от НАТО во время военного положения, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак. Об этом сообщает телеканал ZIK.

"Когда президент возвращался из Брюсселя на президентском борту, эти средства связи были срочно доставлены сюда", - сообщил Грымчак, подразумевая визит Петра Порошенко на саммит НАТО.

13 декабря СМИ сообщили, что на самолет украинского главы в Брюсселе погрузили средства связи для Вооруженных сил Украины.

"Мы передаем ВСУ устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры", - подчеркнули в Альянсе. Обещание помочь Киеву дал ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с Порошенко, передает ФАН.

26 декабря на Украине заканчилось действие военного положения, введенного в конце ноября на 30-дневный срок. По закону, проведение любой избирательной активности, в том числе и выборов главы государства, запрещено на время действия военного положения. При этом особый режим был введен не по всей Украине, а лишь в 10 областях - в основном на юге и востоке страны, вдоль границы с Россией.

Многие политики утверждали, что Порошенко может использовать военное положение на Украине для срыва предвыборной кампании и попытки набрать политические очки. Президент России Владимир Путин, к примеру, заявил 28 ноября на форуме "Россия зовет!", что Порошенко отчаянно нуждается в создании препятствий для конкурентов на грядущих в марте выборах.

"Рейтинг действующего президента Украины находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", - выразил убеждение российский лидер.

Однако 16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в десяти регионах страны будет снято в случае, если не будет "широкомасштабной российской агрессии".

После этого Порошенко намеревается начать подготовку к президентским выборам, назначенным на 31 марта 2019 года. "Моя принципиальная позиция - никакое военное положение не станет препятствием для проведения выборов", - отметил он.

Месяцем ранее украинский военный обозреватель Денис Попович в разговоре с "Газетой.Ru" заявил, что о каком-то усилении сотрудничества с НАТО пока судить трудно, так как с 25 ноября прошло сравнительно немного времени. "Есть заявления о возможном прибытии американских кораблей в Черное море, усилении присутствия НАТО в регионе, но существенных шагов сделать пока не успели", - отметил он.

Североатлантический альянс оказывает определенную материально-техническую помощь для улучшения состояния армии Украины, в том числе принимает участие в обучении моряков военно-морской академии в Одессе.

Однако альянс интересует скорее "долгосрочное разрешение" конфликта мирным путем и сохранение Украины как "дееспособного независимого государства", полагает научный сотрудник Белферского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете Симон Сараджян.

"Поэтому страны НАТО будут поддерживать развитие украинского государства. В то же время в НАТО явно и неоднократно дали понять, что они не намерены ввязываться в военный конфликт с Россией из-за Украины", - подчеркнул эксперт.

Сотрудничество между Украиной и НАТО началось еще в 1991 году. Тогда, после распада СССР, Киев решил присоединиться к Совету североатлантического сотрудничества, сообщает НСН. В 2005 году, после "оранжевой революции", при президенте Викторе Ющенко Украина решила вступить в НАТО "в ускоренном режиме", но получила отказ со стороны Берлина и Парижа. При Викторе Януковиче сближение с НАТО тоже обсуждалось, но вопрос вышел из числа приоритетов.

После революции Евромайдана в 2014 году Петр Порошенко и его правительство решили вернуться к попыткам вступить в альянс.

Ранее замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер заявляла, что для реализации этих планов перед Киевом лежит "очень долгий и тяжелый путь". Одна из главных проблем для вступления в альянс - требование, чтобы у страны-кандидата не было неразрешенных внутренних конфликтов. Ситуация на востоке Украины препятствует вступлению в НАТО.

Ярослав Медведев