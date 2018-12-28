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28.12.2018
Газета.ru

Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: gazeta.ru

Анкара пообещала не подпускать США к изучению С-400

Турецкая сторона не будет предоставлять Соединенным Штатам возможность изучить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Москва собирается поставить в Турцию в конце следующего года. Таким образом Анкара ответила на распространенные недавно заявления СМИ о турецко-американском сговоре.

Анкара заверила Москву в том, что не будет предоставлять американским специалистам возможность изучить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщает ФАН.

По данным источника РИА "Новости", это произошло на встрече главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с российским послом в Анкаре Алексеем Ерховым. Там турецкий министр заверил российского дипломата, что Вашингтон не подпустят к С-400, сказал собеседник агентства.

О встрече с Ерховым Чавушоглу сообщил в своем твиттере, но деталей переговоров он не назвал. Российское посольство в Анкаре также не стало раскрывать подробностей встречи.

Доверие к Турции со стороны России оказалось под угрозой после публикации агентством Bloomberg материала, в котором утверждалось, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить ЗРК С-400, которые Россия должна в скором времени поставить.

О том, что американская администрация приняла решение продать Турции ЗРК Patriot на общую сумму $3,5 млрд, стало известно 18 декабря. По данным агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности военного ведомства США, Государственный департамент уже одобрил сделку между Турцией и США.

"Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", - подчеркнули в сообщении Пентагона.

Впрочем, в России не поверили в опубликованную агентством информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Москвы нет оснований не доверять Анкаре, которая взяла на себя обязательства не раскрывать третьим сторонам данные о С-400.

Он уточнил, что военно-техническое сотрудничество России с другими странами налагает на стороны юридические обязательства, которые как раз предполагают нераскрытие определенных категорий чувствительной информации, связанной с этим с сотрудничеством.

"Такие же обязательства есть и у турецкой стороны. Мы не видим никаких оснований не доверять нашим турецким партнерам", - заметил Песков.

Он также объяснил журналистам, что продажа Турции американских комплексов Patriot не повлияет на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400.

"Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

А вот со стороны США такой открытости в отношении турецких намерений сотрудничать с Россией не наблюдается: Вашингтон довольно критично относится к контракту между Анкарой и Москвой.

В декабре 2017 года Турция и Россия заключили договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК С-400. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд. При этом 55% сделки покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, объяснил газете "КоммерсантЪ" глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Американская сторона регулярно высказывает свое недовольство договором между двумя государствами. Одна из причин - риск для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

По его мнению, если Анкара купит оружие, используемое "известными противниками" НАТО, это предоставит поставившей С-400 стороне возможность изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

В то же время источник ТАСС в МИД Турции сообщил, что Анкара "будет использовать С-400 независимо от систем НАТО, а также в таком ключе, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об [американских истребителях] F-35".

Но США непреклонны. 2 декабря агентству Bloomberg стало известно об ультиматуме американской стороны Турции в связи с контрактом между Москвой и Анкарой. Новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что турецкой стороне необходимо отказаться от этой сделки, иначе она перестанет участвовать в программе F-35.

"Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, ее ждут последствия", - предупредил он.

Но в Турции также не собираются сдаваться перед условиями Вашингтона. Там заявили, что отмена контракта с Москвой невозможна. В конце ноября Мевлют Чавушоглу, находясь в США, уверил, что покупка Турцией российских ЗРК - решенное дело.

Анкара, по его словам, получит от России С-400 в конце 2019 года и сделка состоится, несмотря на неодобрение со стороны США и других членов НАТО. Он также подчеркнул, что этот вопрос "не подлежит дальнейшему обсуждению".


Лидия Мисник

27.12.2018
Права на данный материал
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Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
NATO
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4 комментария
№1
28.12.2018 08:08
Греция получив от РФ ЗРК С-300 тут же слила всю информацию о них США...Верить обещаниям НАТОвской Турции могут только очень глупые люди...или предатели,которые пытаются выдать за глупость государственную измену.
+2
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№2
28.12.2018 13:54
Цитата, Alex-C сообщ. №1
Греция получив от РФ ЗРК С-300 тут же слила всю информацию о них США...Верить обещаниям НАТОвской Турции могут только очень глупые люди..

Отчасти это так. Но только отчасти. Время идет, наука не стоит на месте, и на сегодня С-400 это уже вчерашний, если не позавчерашний день.
Это не подлежит сомнению.
Продавая современное оружие страна не только получает приличные деньги, которые идут отчасти и на финансирование новых разработок, но и получает новых союзников. Пусть отчасти продажных, за союзнические отношения тоже надо платить. Дружба между государствами, как правило, имеет экономические основы. Задумайтесь об этом.
То, что мы продаем сегодня, супостат может в той или иной мере скопировать, разработать, испытать и принять на вооружение. Но это произойдет как минимум лет через 5-10.
А мы к тому времени, на полученные деньги создадим нечто новое, С-400М", к примеру.
Не торговать очень глупо и недальновидно.  Этим мы только самоизолируемся.
Как-то так.
+1
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№3
28.12.2018 14:23
если матрасы так оппу рвут что бы турки не покупали С-400 , значит тому есть какие то причины , о которым мы не знаем ?
0
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№4
28.12.2018 17:36
Цитата, просто экспл сообщ. №3
если матрасы так оппу рвут что бы турки не покупали С-400 , значит тому есть какие то причины , о которым мы не знаем ?

Я бы сказал, не только это. Тут конечно и потеря потенциального покупателя Патриота, тут и потеря союзника, но главное - ЭТО ПОТЕРЯ ЛИЦА!!! Турция, союзник, вдруг предпочла оружие противника!!! Как так, это невозможно! Сегодня Турция, завтра Франция и тд и тп. Это недопустимо!
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