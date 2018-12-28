Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев

Анкара пообещала не подпускать США к изучению С-400

Турецкая сторона не будет предоставлять Соединенным Штатам возможность изучить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Москва собирается поставить в Турцию в конце следующего года. Таким образом Анкара ответила на распространенные недавно заявления СМИ о турецко-американском сговоре.

Анкара заверила Москву в том, что не будет предоставлять американским специалистам возможность изучить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщает ФАН.

По данным источника РИА "Новости", это произошло на встрече главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с российским послом в Анкаре Алексеем Ерховым. Там турецкий министр заверил российского дипломата, что Вашингтон не подпустят к С-400, сказал собеседник агентства.

О встрече с Ерховым Чавушоглу сообщил в своем твиттере, но деталей переговоров он не назвал. Российское посольство в Анкаре также не стало раскрывать подробностей встречи.

Доверие к Турции со стороны России оказалось под угрозой после публикации агентством Bloomberg материала, в котором утверждалось, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить ЗРК С-400, которые Россия должна в скором времени поставить.

О том, что американская администрация приняла решение продать Турции ЗРК Patriot на общую сумму $3,5 млрд, стало известно 18 декабря. По данным агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности военного ведомства США, Государственный департамент уже одобрил сделку между Турцией и США.

"Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", - подчеркнули в сообщении Пентагона.

Впрочем, в России не поверили в опубликованную агентством информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Москвы нет оснований не доверять Анкаре, которая взяла на себя обязательства не раскрывать третьим сторонам данные о С-400.

Он уточнил, что военно-техническое сотрудничество России с другими странами налагает на стороны юридические обязательства, которые как раз предполагают нераскрытие определенных категорий чувствительной информации, связанной с этим с сотрудничеством.

"Такие же обязательства есть и у турецкой стороны. Мы не видим никаких оснований не доверять нашим турецким партнерам", - заметил Песков.

Он также объяснил журналистам, что продажа Турции американских комплексов Patriot не повлияет на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400.

"Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

А вот со стороны США такой открытости в отношении турецких намерений сотрудничать с Россией не наблюдается: Вашингтон довольно критично относится к контракту между Анкарой и Москвой.

В декабре 2017 года Турция и Россия заключили договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК С-400. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд. При этом 55% сделки покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, объяснил газете "КоммерсантЪ" глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Американская сторона регулярно высказывает свое недовольство договором между двумя государствами. Одна из причин - риск для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

По его мнению, если Анкара купит оружие, используемое "известными противниками" НАТО, это предоставит поставившей С-400 стороне возможность изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

В то же время источник ТАСС в МИД Турции сообщил, что Анкара "будет использовать С-400 независимо от систем НАТО, а также в таком ключе, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об [американских истребителях] F-35".

Но США непреклонны. 2 декабря агентству Bloomberg стало известно об ультиматуме американской стороны Турции в связи с контрактом между Москвой и Анкарой. Новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что турецкой стороне необходимо отказаться от этой сделки, иначе она перестанет участвовать в программе F-35.

"Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, ее ждут последствия", - предупредил он.

Но в Турции также не собираются сдаваться перед условиями Вашингтона. Там заявили, что отмена контракта с Москвой невозможна. В конце ноября Мевлют Чавушоглу, находясь в США, уверил, что покупка Турцией российских ЗРК - решенное дело.

Анкара, по его словам, получит от России С-400 в конце 2019 года и сделка состоится, несмотря на неодобрение со стороны США и других членов НАТО. Он также подчеркнул, что этот вопрос "не подлежит дальнейшему обсуждению".

Лидия Мисник