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28.12.2018
Российская газета

Границу с Украиной усилили обновленной бронетехникой

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: rg.ru

В мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской области поступили более 40 модернизированных бронетранспортеров БТР-82А.

- Боевая техника поступила в войска в рамках гособоронзаказа. Бронетранспортеры прошли проверку комплектации, технического состояния, работы вооружения и гидравлических систем, специального оборудования в парках и на полигонах. Ключи от боевых машин экипажам вручили в торжественной обстановке, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

БТР-82А - глубокая модернизация БТР-80. Отличается улучшенной защитой и более комфортными условиями для экипажа и десанта: на внутренней поверхности корпуса появилась противоосколочная защита, кондиционер и противоминные сиденья входят в стандартную комплектацию. Бронетранспортер вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с 30-миллиметровой пушкой и пулеметом. Оружие снабжено электроприводами и стабилизаторами, у оператора появился всесуточный прицел с каналом дистанционного управления подрывом снарядов.


 Антон Валагин (Брянск)

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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