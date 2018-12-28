Войти
28.12.2018
Российская газета

САУ "Гвоздика" с необычной навесной защитой замечена в Сирии

722
0
0
САУ 2С1 "Гвоздика"
САУ 2С1 "Гвоздика".
Источник изображения: rg.ru

Сирийские артиллеристы снабдили свою самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" необычной дополнительной защитой. Фотография непривычно выглядящей машины появилась в Twitter.

Чтобы САУ лучше противостояла реактивным гранатам, а также пулям и осколкам, на нее навесили более сотни снарядных гильз наполненных, по всей видимости, песком.

Ранее такая "броня" в Сирии время от времени встречалась лишь на танках Т-72, Т-62 и Т-55. Судя по тому, что экипаж самоходки решил воспользоваться опытом танкистов, такой способ усиления защиты доказал свою эффективность.

2С1 - самая массовая САУ правительственных войск. К началу гражданской войны в сухопутных войсках насчитывалось более 400 единиц такой техники.

"Гвоздика" зарекомендовала себя как простая и надежная боевая машина, обладающая высокой точностью стрельбы.

Основным оружием самоходки является 122-мм нарезная гаубица 2А31. Ее максимальная дальность стрельбы - 15 200 м. Боекомплект более 40 снарядов.

Дизельный двигатель ЯМЗ-238Н с турбонаддувом обладает мощностью 300 л.с. Скорость по шоссе достигает 60 км/ч. Запас хода - 500 км. В экипаж входят 4 человека.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Гвоздика
Т-55
Т-62
Т-72
Компании
ГАЗ Группа
Похожие новости
07.11.2018
Танковые армады Асада
31.05.2017
Без вести продавшие
27.07.2016
Иммунитет от "весны"
29.05.2013
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: история и современность
25.06.2012
Чем чревато уничтожение турецкого истребителя: сравнение военных потенциалов Сирии и Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 18:44
  • 1
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 28.12 18:36
  • 2
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.12 18:34
  • 1
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 28.12 18:31
  • 9
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 28.12 17:40
  • 1
Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний
  • 28.12 17:36
  • 4
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 28.12 17:28
  • 2
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 28.12 17:27
  • 34
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 28.12 17:22
  • 2
Русские потрошители
  • 28.12 16:32
  • 3
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 28.12 16:28
  • 2
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками
  • 28.12 16:27
  • 3
Washington Examiner (США): что новое гиперзвуковое оружие Путина означает для Америки
  • 28.12 16:26
  • 3
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 28.12 16:15
  • 7
В Ростехе создают новый ракетный комплекс "Булат"
  • 28.12 15:38
  • 3
Сухопутные войска Таиланда приняли вторую партию танков VT4