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28.12.2018
Российская газета

Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками

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Ми-28НЭ "Ночной охотник"
Ми-28НЭ "Ночной охотник".
Источник изображения: rg.ru

Модернизированный вертолет Ми-28НЭ "Ночной охотник" получил возможность управлять и наводить на цель беспилотные летательные ударные аппараты. Для этой цели машина, поставляемая лишь на экспорт, оборудуется специальными средствами связи.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе завода ПАО "Роствертол", оснащение Ми-28НЭ новым оборудованием расширяет сферы применения воздушного судна и делает его еще более востребованным на мировом рынке. Кроме того, по сравнению с предыдущими версиями обновленный "Ночной охотник" получил новую обзорно-прицельную станцию с лазерной системой наведения ракет, а также новые дальнобойные ракеты.

В частности, вертолет получил новую противотанковую управляемую ракету "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения. Применение этой ракеты позволяет поражать бронетехнику на расстоянии до 10 километров. Модернизированный Ми-28НЭ также получил управляемые ракеты "Атака" с лазерной системой наведения и возможность применения авиационных бомб весом до 500 килограммов.

Изменения также затронули ходовую часть - мощность двигателя и лопастей. За счет инноваций улучшились летно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата, повысилась крейсерская скорость машины и расширились ее возможности по выполнению фигур сложного пилотажа.

Кстати

В Ростове-на-Дону также проведена модернизация ударных вертолетов Ми-35М и Ми-35П. Они получили современную обзорно-прицельную систему с матричным тепловизором третьего поколения, телевизионной камерой и лазерным дальномером. Новый цифровой пилотажный комплекс улучшит управляемость, повысит устойчивость вертолетов, а модернизированный ПВК повысит точность поражения целей.


 Николай Грищенко

27.12.2018
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2 комментария
№1
28.12.2018 15:25
Строевые вертолёты Ми-28Н должны получить пакет модернизации аналогичный тому который получил Ми-28НЭ. Это как минимум. А по хорошему, Ми-28Н должны быть модернизированы с применением усовершенствований внедряемых на Ми-28НМ.
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№2
28.12.2018 16:28
Цитата, q
Ка-52 наряду с другими вертолетами в перспективе будут вооружаться ракетным комплексом «Гермес-А» с дальностью поражения целей уже до 20 километров. По данным из открытых источников, ракета комплекса представляет собой двухступенчатую бикалиберную сверхзвуковую управляемую ракету. Как отмечали эксперты, минусом такой установки является большой вес ракеты. Боеприпас весит более 90 кг, в то время как ПТУР «Вихрь» – в 2 раза легче.
Ка-52 наряду с другими вертолетами в перспективе будут вооружаться ракетным комплексом «Гермес-А» с дальностью поражения целей уже до 20 километров. По данным из открытых источников, ракета комплекса представляет собой двухступенчатую бикалиберную сверхзвуковую управляемую ракету. Как отмечали эксперты, минусом такой установки является большой вес ракеты. Боеприпас весит более 90 кг, в то время как ПТУР «Вихрь» – в 2 раза легче.

Не лучше ли сразу два новых типа вертолётов Ка-52 и Ми-28 НМ вооружать единым, более дальнобойным и совершенным  "Гермес-А" ,
а для Ми-35М, Ми-24П, Ми-8 АМТШ использовать ПТУР "Вихрь-1", "Штурм-В"....

Переделывать под Хризантему  Ми-28 считаю лишним т.к. это внесёт ещё большую "разнолепицу" в систему вооружения армейской авиации.
ПТРК"Хризантема" в сухопутном варианте в войсках не встретишь т.к. существует в количестве нескольких дивизионов, а переделка  нескольких вертолётов  под этот комплекс очень больших средств стоит, а по характеристикам  Гермесу уступает.

Я за единообразие и унификацию вооружений.
Армейской авиации нужен единый ударно-разведывательный вертолёт- Ми-28НМ
и три типа транспортно-десантных вертолёта:
- тяжёлого класса Ми-26
- Среднего класса Ми-8/Ми-38
- Лёгкого класса  Ансат

Ка-52 передать на вооружение корпусов береговой обороны 4-х флотов. по две эскадрильи для СФ и ТОФ, по эскадрилье для ЧФ и БФ
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