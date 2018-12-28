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28.12.2018
Интерфакс-АВН

GPS планирует обеспечить американских военных более качественным сигналом

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GPSRockwellCollins
Специальные GPS-приёмники для военных Defense Advanced GPS Receiver (DAGR) от компании Rockwell Collins.

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Модернизация наземного комплекса управления системы GPS позволит обеспечить американскую армию более надежными спутниковыми данными, заявил глава директората системы GPS полковник Стивен Уитни.

"Задача команды, отвечающей за военный сигнал M-Code, - обеспечить армию более устойчивым, надежным, помехозащищенным сигналом. Полноценное внедрение сигнала M-Code зависит от успешного завершения модификации существующего наземного комплекса управления (НКУ), развертывания на глобально распределенных станциях аппаратуры мониторинга сигналов, модификации программного обеспечения целевого планирования, разработки военной навигационной аппаратуры потребителя (НАП) первого этапа, операционализации НАП для космических применений", - написал С.Уитни в своей статье в журнале gpsworld.com.

Он заявил, что конечная цель руководства GPS - повышение способности Объединенного центра космических операций (США) "реагировать на быстро возникающие и меняющиеся потребности военных потребителей, сталкивающимися все с более изощренными противниками".

"Мы продолжаем наше взаимодействие со Стратегическим командованием и Космическим командованием", - заявил американский военный в статье, перевод которой опубликовал Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

13 ноября Минобороны Норвегии выступило с утверждением, что РФ вмешивалась в работу GPS во время учений НАТО Trident Juncture. Норвежское ведомство заявило, что "в период между 16 октября и 7 ноября наблюдалось глушение сигнала (GPS)" и что "за этим стоят российские силы на Кольском полуострове". 15 ноября МИД Финляндии также опубликовал утверждения, что нарушение сигнала исходило с территории РФ.

15 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия рассмотрит запрос о сбое работы GPS во время учений НАТО в случае его получения по дипканалам от Норвегии и Финляндии. "Если по дипломатическим каналам поступит запрос нашей стороне, конечно, мы его рассмотрим. Если этот запрос будет содержать конкретику, то дадим ответ", - сказал он журналистам в Москве.

Помимо США, данными системы GPS пользуются военные стран НАТО.

27.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Норвегия
Россия
США
Финляндия
Проекты
GPS
NATO
Trident
Военные учения
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