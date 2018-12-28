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28.12.2018
Интерфакс-АВН

До половины российских ракетных двигателей в будущем планируется продавать на коммерческом рынке - "Энергомаш"

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АО «НПО Энергомаш»
АО «НПО Энергомаш ».
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Доля коммерческой продукции создаваемой в России Интегрированной структуры ракетного двигателестроения (ИСРД) должна составить 40-50%, сообщает пресс-служба НПО "Энергомаш".

Эти данные были представлены генеральным конструктором "Энергомаша" Петром Левочкиным на заседании Совета главных конструкторов по направлению ракетного двигателестроения госкорпорации "Роскосмос".

В частности, он озвучил тезисы, которыми должна характеризоваться научно-техническая политика предприятий ИСРД.

По словам П.Левочкина, среди них - "участие в фундаментальных исследованиях с целью сохранения ведущей роли России в создании перспективных средств выведения и увеличение доли коммерческой продукции для обеспечения финансово-экономической устойчивости предприятия (целевое значение - до 40-50% от объема производства)".

Также перед производителями российских ракет стоит задача по совершенствованию находящихся в эксплуатации ракетных двигателей (РД) с целью безаварийной эксплуатации и созданию новых РД с учетом использования проверенных конструктивных и технологических решений, а также по снижению сроков разработки за счет внедрения цифровых методов проектирования и применение прогрессивных технологий.

П.Левочкин также заявил, что предприятия создаваемого в России холдинга ракетного двигателестроения будут конкурировать между собой на первых этапах, что позволит выбирать наиболее перспективные образцы двигателей.

"Согласно проведенному анализу внутренней среды, на первых этапах создания перспективных образцов ракетно-космической техники (РКТ) может существовать конкуренция внутри предприятий ИСРД, вплоть до проведения сравнительных испытаний на начальных этапах создания РКТ и с выбором наиболее перспективных образцов для продолжения работы", - сказал генеральный конструктор "Энергомаша".

Он заявил, что внутренняя конкуренция позволит российским создателям ракетных двигателей конкурировать на внешних рынках.

"И это хорошо. Доля частного капитала, входящего в космическую отрасль, возрастает и к этому надо относиться серьезно, реагировать своевременно, не упустить момент появления новых сильных игроков в космической отрасли", - сказал П.Левочкин.

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
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