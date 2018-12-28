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28.12.2018
Интерфакс-АВН

Минобороны получило новые РСЗО "Торнадо-С" - "Мотовилихинские заводы"

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РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: НПО "Сплав"

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ получили несколько десятков боевых машин реактивных систем залпового огня, сообщили в пресс-службе предприятия "Мотовилихинские заводы"

"На этой неделе в подразделения Минобороны России было отправлено несколько десятков боевых машин из состава реактивных систем залпового огня, а также комплектов запасных частей и принадлежностей. Предприятие полностью завершило работы по капитальному ремонту и модернизации боевых машин РСЗО "Град", кроме того была произведена отгрузка партии боевых машин РСЗО "Торнадо-С", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

В нем говорится, что в течение года в Вооруженные силы было отправлено более ста единиц техники, в том числе буксируемые гаубицы "Мста-Б", самоходные гаубицы "Гвоздика", модернизированные самоходные артиллерийские установки "Нона-С", а также поставлены запасные части и принадлежности.

"Помимо выполнения обязательств текущего года, состоялась отгрузка первой партии модернизированных боевых машин по проблемному контракту пятилетней давности. В первом квартале 2019 года работы будут завершены, и техника поступит в войска", - заявил директор группы предприятий "Мотовилихинские заводы" Александр Анохин, чьи слова привели в пресс-службе.

27.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
Гвоздика
Град РСЗО
Мста-Б
Мста-С
Нона-С
Торнадо-С
Компании
Минoбороны РФ
Мотовилиха
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