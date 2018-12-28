Разработчик российских стратегических ракет не верит в эффективность ПРО США

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Система противоракетной обороны (ПРО) США неэффективна, считает разработчик российских межконтинентальных баллистических ракет, генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

"Бояться этого не надо", - сказал он в интервью газете "Аргументы недели".

"Всё, что связано с существующей противоракетной обороной, давно уже перестало быть тем, что относится к категории военно-технических средств, и "переросло" в военно-политическую область. То есть, на самом деле и в общих словах эффективность этих средств ПРО чрезвычайно низка", - отметил он.

Ю.Соломонов - разработчик российских межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".