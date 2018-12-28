Разработчик российских стратегических ракет не верит в эффективность ПРО США
Залповый пуск баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в мае 2018 года.
Источник изображения: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Система противоракетной обороны (ПРО) США неэффективна, считает разработчик российских межконтинентальных баллистических ракет, генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.
"Бояться этого не надо", - сказал он в интервью газете "Аргументы недели".
"Всё, что связано с существующей противоракетной обороной, давно уже перестало быть тем, что относится к категории военно-технических средств, и "переросло" в военно-политическую область. То есть, на самом деле и в общих словах эффективность этих средств ПРО чрезвычайно низка", - отметил он.
Ю.Соломонов - разработчик российских межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
27.12.2018
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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1 комментарий
№1
Sapsan136
28.12.2018 08:01
Если учесть,что в Израиле американскими системами ПВО ( ПРО ) не случилось перехвата 100% допотопных иракских ракет Скад,то говорить о эффективности ПРО США еще рано...Хотя,оспаривать тот факт,что ПРО США все же способно перехватить часть ракет вероятного противника тоже неосмотрительно...
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