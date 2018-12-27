Российский 3D-биопринтер напечатал в космосе 12 органов

В условиях космоса очень проблематично что-то создать. Все необходимо брать с собой с Земли. Но если без каких-либо инструментов или даже личных вещей можно выжить, то вот если речь заходит об оказании высокоспециализированной медицинской помощи, при серьезных повреждениях космонавты не могут ее получить. Тут выручить могут прийти 3D-биопринтеры. И недавно рамках эксперимента на МКС российский 3D-биопринтер напечатал 12 органов.

Сейчас множество компаний со всего мира проводит эксперименты по 3D-печати биологических образцов в условиях микрогравитации. Одна из них — это российская 3D Bioprinting Solutions, разработавшая принтер для печати органов и тканей «Органавт» (Organ.Avt). Особенностью этого устройства является то, что, в отличие от обычных моделей, где ткань создается послойно путем наложения клеток друг на друга, «Органавт» за счет того, что рассчитан на работу в невесомости, печатает ткань сразу с нескольких сторон. Авторы сравнивают этот процесс с лепкой снежка. При этом принтеру не нужны парамагнетики для удержания структур, что повышает выживаемость клеток.

«Для этого используются магнитные волны: мы создаем магнитное поле заданной формы и клетки не касаются никакой поверхности, они левитируют в жидкости, не взаимодействуя с субстратом. Они не соприкасаются со стенками лабораторной посуды, с кюветой, только друг с другом. На Земле они бы все время пытались упасть, а в условиях космоса они зависают в пространстве. Смысл в том, что при послойной печати клетки формируются на каркасе, а формативное производство позволяет создавать ткани с помощью только клеточного материала, без каркаса.» — поясняет принцип работы один из разработчиков принтера Юсеф Хесуани.

Космонавт Олег Кононенко проводит эксперименты с 3D-биопринтером «Органавт» (Organ.Avt). Источник: hi-news.ru

В ходе прошедшего на МКС эксперимента космонавт Олег Кононенко 4 декабря напечатал на принтере первый орган. Им оказалась щитовидная железа мыши. Далее в ходе следующих опытов были напечатаны еще 5 мышиных щитовидных желез и 6 человеческих хрящей. Таким образом было напечатано в общей сложности 12 органов.

Кюветы с образцами органов, напечатанных на 3D-биопринтере «Органавт» (Organ.Avt). Источник: hi-news.ru

Пресс-служба компании «ИНВИТРО» (владелец 3D Bioprinting Solutions) сообщила, что предварительные тесты тканей завершены и сейчас нужно провести гистологическое исследование образцов. Результаты работы будут опубликованы уже в начале следующего 2019 года.

Владимир Кузнецов