Подложить «свинью» противнику

В самом начале расцвета моды на вооруженные «побегайки», гордо именуемые за рубежом «Autonomous vehicle» с каким-либо солидным прилагательным, типа «боевой»¸ решили и мы попробовать свои силы в этом достаточно избитом направлении. Однако в отличие от сотен дилетанствующих контор, которые принялись лепить уменьшенные копии танков и машин их поддержки (БМПТ), а также всевозможных «козлопрыгов» и «собакомулов» (завсегда Хранцию спасали галантерейщики и зубочистки-копья для лилипутов), мы изначально обратились к Ее Величеству — Тактике.

А какая основная задача у миниатюрного робота на передовой? - Умереть (погибнуть, отдать концы, отбросить ласты… - см. более полный этимологический перечень в первых главах «12 стульев») за бойца и его механизированного транспортного средства (боевых слонов с верблюдами тоже жалко, не говоря уже про лошадей). Причем, не бесславно, то бишь задаром, а став своеобразной «наживкой» для демаскировки вражеских огневых точек и техники для последующего их уничтожения, например, «Сколопендрами» с «Коконов», опять же в роботизированном режиме.

Несамоходная тележка с дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ) "Кокон". Источник: Синица Владислав

Ну а ежели успеет пульнуть в сторону противника пару раз — так вообще здорово! Ведь подвижный объект на передовой будет обнаружен противоположной стороной гораздо раньше, чем тот успеет разглядеть в движении что-либо «неладное» среди статического и замаскированного в свою дорогущую, но зачастую бесполезную, оптику. И наоборот, засады дешевле и проще организовывать с помощью «Черноморов» с «Городовыми» на незаменимых во всех смыслах «Коконах», хотя шустрый «проползун» может помочь с их доставкой/буксировкой на место (оставляя стоимость возвращаемой двигательной установки в себе, а не аналоге «гильзы» - прицепе «Кокон»).

Еще раз поклонившись Ея Величеству за дельный совет и вразумления, ничтоже сумняшеся отправились ваять свой прототип «самобеглой тележки». Почесывая лбы и затылки (согласно табелю о рангах штатного расписания), для начала стали подыскивать оригинальное название для своего детища. БОоевой РОботизированный Вездеход — БОРОВ - звучное, редкое, близкое по размерам, подвижности и функциям («агнец» на заклание) существо. А то, что меньше внимания будет уделять «свиноматкам» - значит полностью отдавать себя службе, вот как раз такие «трудоголики» в армии и нужны. Ну и заодно позабавили членов секты «А нас-то за щЁ?», добавив несколько минут жизни за счет смеха их бесполезному, в общем-то, существованию.

Основными критериями при разработке данного подвида «москитного» вооружения как всегда являлись низкая стоимость, многофункциональность, возможность оперирования минимальным количеством бойцов, неприхотливость (выраженная в возможности буксировки и отсутствию ДВС). Вот с выбором вооружения немножко «лоханулись»: выбрали мортиру под донельзя стандартную гранату от «подствольника» вместо традиционного для ВПК изобретения нового калибра (как в «Балкане»), например, 36,8 мм или, перенимая опыт «столпов торпедостроения» и корабельно-судно-подводностроительной отрасли в целом, применить колеса разных форм и размеров (квадратные и треугольные, написав кучу диссертаций как они улучшают движение по бездорожью), многозначительно запланировать на полстолетия «специальных исследований и испытаний» на Черном и Средиземном морях… в общем, обеспечить себе длительный стабильный доход и сытое прозябание на южных пляжах. Но перед этим, естественно, с помощью заказных «плакальщиц» поднять вой в интернете и СМИ о том, как плохо у нас обстоят дела с малой гранатометной артиллерией, мы, можно сказать, беззащитны против голозадых зусулов (не приведи Господь подобраться этим кровожадным туземцам к нашим границам!), но бравые Дранкель и Жранкель уже знают как побороть эту напасть!…

Короче говоря, мы выбрали обыкновенную гранату от подствольного гранатомета ВОГ-25 (но есть идеи по ее модернизации). Она плохо приспособлена для ведения автоматического огня, имеет малую дальность, зато калибр больше 30мм АГС-17, но отдача значительно меньше 40мм выстрела «Балкана». Да и куда можно попасть навесным огнем дальше 300м при использовании дешевых видеокамер?! Но главное достоинство ВОГ-25 — это (кто бы мог подумать!) возможность использования их солдатами без применения дополнительных станковых гранатометов или других приспособлений, кроме штатного автомата с «подствольником». Долой разносортицу и разнокалиберность!

Не секрет, что основные затяжные бои с привлечением многострадальной пехоты будут проходить в урбанизированной местности, где роботизированные механизмы и помогли бы снизить количество потерь. Ведь на открытом пространстве тысячи беспилотников-арсеналов_ракет будут гораздо эффективнее неуклюжих подслеповатых тихоходных «вездепадов-застреваек» как по выявлению техники и огневых точек противника, так и по их подавлению.

В городах (если их не уничтожать, как американцы, в пыль со всеми жителями и имуществом) все наоборот: множество завалов и подземных коммуникаций делают самолетные БПЛА малопригодными к поиску затаившихся стрелков противника. Квадрокоптеры и «Боровы» будут синергетически дополнять друг друга, часто действуя в связке: по обнаруженным дроном целям будет открываться огонь 40-мм мортиры «Борова». И это не какой-то там пулеметишка, которому требуется прямая видимость объекта: способов доставки боеприпаса для нейтрализации живой силы у «Борова» гораздо больше. И подбирать путь движения «Борова» с помощью квадрокоптера проще, анализируя завалы на проходимость, а также доставлять на огневые позиции (перекрестки и площади) «Городовых» и «Черноморов».

Где-то потребуется и выручка человека для преодоления непроходимых мест — здесь минимизированные размеры и масса «Борова» будут очень кстати. Используя однообразные боеприпасы — гранаты ВОГ-25 — можно гибко оперировать тактическими действиями штурмовых групп: подбитый «Боров» послужит патронташем для наступающих бойцов и поделится аккумулятором (при его исправности) для подзарядки гаджетов (прицелов).

В обороне «Боров» тоже может задействовать свою мортиру, но это нами расценивается как последнее мероприятие: первыми в противника должны полететь «Сколопендры» из «Кокона», доставленного прицепом к «Борову» под его управлением и наведением. Причем, количество ракет не ограничивается, если с «Боровом» (или их n-ымым количеством для повышения живучести и наблюдения за широким сектором пространства) спарены несколько пусковых контейнеров со «Сколопендрами» (доставленные туда любым способом).

«Боров» будет незаменим и при охране объектов в мирное время, когда будет заряжен нелетальными гранатами (по крайней мере частично — для предупредительных выстрелов), и как пожарный-камикадзе: путем доставки распыляемого подрывом порошкообразного состава внутрь горящих помещений. Это будет многофункциональная платформа с унифицированными техническими решениями от «Кокона». Перевод глаголов из «будущего» времени в «настоящее» зависит уже не от автора.

Синица Владислав, конструктор-изобретатель