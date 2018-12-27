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27.12.2018
РИА Новости

"Череп и кости": Америка проиграла холодную войну России

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Фигура в виде черепа на фоне Капитолия в Вашингтоне
Фигура в виде черепа на фоне Капитолия в Вашингтоне.
Источник изображения: © AFP 2018 / Saul Loeb

Не каждый день видный член американского секретного общества "Череп и кости" публикует в наиболее влиятельной вашингтонской газете разгромную статью о том, что США умудрились проиграть России ту самую холодную войну, которую выиграли у СССР. Колонка под заголовком "Это официально: мы проиграли холодную войну!" вышла в "Вашингтон пост", а написал ее Дана Милбэнк — известный журналист и политический аналитик, связанный семейными и деловыми узами с влиятельными кругами американского политического истеблишмента: достаточно вспомнить, что в переписке, "слитой" "Викиликс" в контексте выборов в США, указывалось, что Милбэнк мог использовать в качестве своих личных "аналитиков" представителей центрального комитета Демократической партии США, что никак не стыкуется со статусом обычного колумниста. Впрочем, Милбэнк — это не обычный колумнист, а (по информации New York Daily News и по его собственному признанию) член очень элитного и очень закрытого йельского клуба "Череп и кости", в котором всего две тысячи членов на всю Америку и в котором состоят многие американские президенты, политики, прокуроры и бизнесмены. Как шутили сами представители этого "клуба" во время президентских выборов 2000 года, когда за должность президента США боролись Джордж Буш и Джон Керри (оба из "Черепов и костей"), "для нас это победа в любом случае". Что же могло заставить столь почетного представителя американской элиты публично оплакивать поражение США в холодной войне с Россией? Можно ответить коротко: Путин, Трамп и Сирия.

По версии мистера Милбэнка, произошло следующее: "Буш был президентом во время коллапса СССР в 1991 году. Но триумф, который он и другие заработали американской кровью и деньгами за 71 год, который заключался в победе над Советским Союзом и удержании под контролем его наследницы (России. — Прим. ред.), был пущен по ветру президентом Трампом всего за два года".

В этой цитате примечательно следующее: российские и американские сторонники "примирения с Америкой" любят врать о том, что после демонтажа СССР добрые и замечательные политики Штатов только тем и занимались, что давали России гуманитарную помощь, учили демократии и свободному рынку и вообще вели народ России к свободе и процветанию. Эти же профессиональные лгуны, среди которых, к сожалению, встречаются даже действующие российские политики и журналисты, пытаются также вызвать в россиянах чувство вины за то, что они выбрали Владимира Путина и направили страну по курсу восстановления статуса державы, а также нарушения правил "американского мирового порядка", который на самом деле белый, пушистый и гуманистический (то есть, по их версии получается, что россияне — это неблагодарные великодержавные эгоисты, которые не оценили доброты Запада по отношению к себе). Откровенность мистера Милбэнка прямо указывает на то, что рядовые россияне как раз все поняли правильно: после развала СССР суть действий США в отношении России на 100 процентов заключается в сдерживании и контроле, а никак не в помощи и благотворительности. Главная фрустрация американской политической элиты заключается в том, что ослабленный "русский медведь" вдруг ожил, не дал вырвать себе клыки и когти и вообще отказался от смертельного усыпляющего укола.

Примечательно, что статью аналитика "Вашингтон пост" можно и нужно читать как некий развернутый (и очень гневный) комментарий к письму об отставке, которое написал Дональду Трампу генерал Джим "Бешеная Собака" Мэттис, который ушел с должности министра обороны после того, как Трамп принял решение о выводе американских войск из Сирии, несмотря на недовольство высших чинов американской армии и самого Мэттиса. В его открытом письме об отставке, как и в статье Милбэнка, упоминаются несколько ключевых претензий к действиям американского президента. Прежде всего в связи с развалом "коллективного Запада" и конфликтом с европейскими вассалами США, которые чем дальше, тем активнее стараются уйти в свободное плавание и отказываются платить американцам "дань Трампа", которую он назначил в размере двух процентов от ВВП Евросоюза, то есть на уровне нескольких сотен миллиардов долларов каждый год. В России многие еще верят в существование единого и неделимого западного блока, но в Вашингтоне такой веры уже нет и там вполне обоснованно считают, что нынешний президент США сломал единый западный блок, над созданием и укреплением которого так упорно работали все его предшественники.

Милбэнк, так же как и генерал Мэттис, крайне недоволен выводом американских войск из Сирии, ибо это решение — очевидное признание того, что в ключевом регионе планеты американцы не просто проиграли России, а еще и бросили на произвол судьбы своих союзников, в которых ЦРУ и Пентагон вложили в буквальном смысле миллиарды долларов. Бросать союзников на верную смерть — это вообще-то старая американская привычка еще со времен войны во Вьетнаме, но в сирийском случае все получилось совсем позорно, не говоря уже о том, что сам факт того, что многократно "приговоренный к смерти" Асад все еще жив и руководит Сирией, наглядно демонстрирует американскую политическую и военную импотенцию.

Однако самая главная претензия Милбэнка и Мэттиса к Трампу связана не с НАТО и Сирией, а с Россией и Китаем. Колумнист "Вашингтон пост" перечисляет все "подарки", которые президент США якобы успел сделать Путину: разрыв между США и НАТО, предложение вернуть Россию в "Восьмерку" даже в условиях продолжающихся "провокаций" на Украине, фактический развал ВТО, отказ от наказания Саудовской Аравии за убийство диссидента Хашогги, разрыв отношений с Евросоюзом, уступки в адрес Ким Чен Ына, а также дискредитация Федеральной резервной системы, американской избирательной системы, американской прокуратуры, прессы, судебной системы и даже ФБР. Генерал Мэттис в своем письме об отставке завуалированно упрекает Трампа в том, что тот недостаточно агрессивен в отношении главных врагов американского миропорядка — России и Китая. Видимо, генералу не терпелось начать ядерную войну с геополитическими конкурентами США, а Трампу эта идея не очень понравилась.

На самом деле, хотя паника вашингтонских элитариев не может не радовать, мы наблюдаем не поражение США в новой холодной войне. До этого поражения еще много трудной и кропотливой работы, хотя очевидные успехи уже есть. На самом деле мы наблюдаем эдакую "гражданскую войну" в американских элитах, часть из которых уже понимает, что гегемония закончилась и дальше так жить нельзя, а другая упорно верит, что если делать вид, что все хорошо, то все обязательно станет хорошо — даже если деньги пенсионных фондов калифорнийских бюджетников инвестированы в российские государственные облигации, а американский ВПК находится в критической зависимости от китайских поставщиков. США уже один раз подходили к финальной черте экономического и политического кризиса, но в прошлый раз им очень помог развал СССР, ограбление которого (вместе с ограблением Восточной Европы) сильно поспособствовало продлению американского благоденствия. В этот раз россиянам очень желательно не повторять ошибок прошлого и не вестись на очередную версию рассказов о том, что после развала нашего государства прилетят добрые американцы с 300 сортами колбасы. Пусть на этот раз американский институциональный, системный, политический и экономический кризис, о котором так ярко и слезно пишет колумнист из "Черепов и костей", сделает свое дело до конца. Это и будет настоящая победа.


Иван Данилов

25.12.2018
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