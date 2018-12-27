Коммерческие пуски легких ракет "Союз-2.1в" пока не планируются
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек - РИА Новости. Оператор коммерческих пусков ракет "Союз-2" компания "Главкосмос Пусковые услуги" пока не планирует предлагать услуги запуска легкой ракеты "Союз-2.1в", сообщил журналистам директор компании по продажам Евгений Солодовников.
Ранее сообщалось, что летные испытания ракет "Союз-2.1в" планируется закончить в 2019 году.
"Она используется в настоящее время военным ведомством. Мы ее на рынке в настоящее время не предлагаем", - сказал собеседник.
В то же время, добавил он, компания готова предлагать коммерческие пуски ракет "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк", однако заказчики чаще выбирают "Байконур".
26.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
05.12.2016
Кризис российского космоса: ни одного пуска в интересах государства на протяжении полугода
loading...