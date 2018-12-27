Коммерческие пуски легких ракет "Союз-2.1в" пока не планируются

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек - РИА Новости. Оператор коммерческих пусков ракет "Союз-2" компания "Главкосмос Пусковые услуги" пока не планирует предлагать услуги запуска легкой ракеты "Союз-2.1в", сообщил журналистам директор компании по продажам Евгений Солодовников.

Ранее сообщалось, что летные испытания ракет "Союз-2.1в" планируется закончить в 2019 году.

"Она используется в настоящее время военным ведомством. Мы ее на рынке в настоящее время не предлагаем", - сказал собеседник.

В то же время, добавил он, компания готова предлагать коммерческие пуски ракет "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк", однако заказчики чаще выбирают "Байконур".