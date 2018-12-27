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27.12.2018
РИА Новости

Коммерческие пуски легких ракет "Союз-2.1в" пока не планируются

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек - РИА Новости. Оператор коммерческих пусков ракет "Союз-2" компания "Главкосмос Пусковые услуги" пока не планирует предлагать услуги запуска легкой ракеты "Союз-2.1в", сообщил журналистам директор компании по продажам Евгений Солодовников.

Ранее сообщалось, что летные испытания ракет "Союз-2.1в" планируется закончить в 2019 году.

"Она используется в настоящее время военным ведомством. Мы ее на рынке в настоящее время не предлагаем", - сказал собеседник.

В то же время, добавил он, компания готова предлагать коммерческие пуски ракет "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк", однако заказчики чаще выбирают "Байконур".

26.12.2018
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  • В новости упоминаются
Проекты
Байконур
Плесецк
Союз-2 РН
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