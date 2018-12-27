Не исключено: полетят ли российские самолеты в Венесуэлу

В Москве не исключили новые полеты военных самолетов РФ в Венесуэлу

Новые полеты российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу не исключены, но речи о создании российской военной базы в стране идти не может, заявил посол России в этой стране Владимир Заемский. Он также обратил внимание, что возмущения недавним визитом в Венесуэлу российских военных самолетов исходят исключительно от недоброжелателей венесуэльского правительства.

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский не исключил новые полеты российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в эту страну.

"В ходе российско-венесуэльского взаимодействия на этом направлении, разумеется, не исключаются подобные мероприятия и в будущем, причем, как и прежде, в полном соответствии с международными нормами",- подчеркнул он.

По его словам, возмущения визитом российских военных самолетов в Венесуэлу исходят исключительно от недоброжелателей венесуэльского правительства.

"Алармистский характер происходящему придали те, кто по каким-то причинам не желает дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Венесуэлой", - считает Заемский.

В то же время он назвал чистой воды домыслами информацию о якобы ведущихся переговорах по созданию российской военной базы на территории Венесуэлы.

"Для понимания ситуации отмечу лишь, что запрет на какие-либо иностранные военные базы закреплен в действующей Конституции Венесуэлы", - приводит его слова ФАН.

В декабре Ту-160 в сопровождении тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и дальнемагистрального самолета Ил-62 Военно-космических сил РФ приземлились в международном аэропорту столицы Венесуэлы. Они пролетали над Северным Ледовитым океаном и Атлантикой, а также островами Вест-Индии в Карибском море. В Минобороны РФ обратили внимание, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Российские летчики преодолели более 10 тыс. км. Самолеты пробыли в Венесуэле четыре дня.

14 декабря в Минобороны РФ сообщили, что совершившие перелет в Венесуэлу летчики ВКС начали подготовку к возвращению на российские аэродромы. В пресс-службе ведомства уточнили, что главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин поставил перед летчиками задачу "организовать и выполнить перелет к местам постоянного базирования". 15 декабря видео их возвращения в Россию опубликовал телеканал "Звезда".

Надо сказать, визит российских самолетов в Венесуэлу наделал много шума. В частности, на это обратили внимание и в США. Американский посол в Колумбии Кевин Уитакер заявил радиостанции RCN, что самолеты-ракетоносцы Ту-160 ВКС России не представляют собой угрозы, потому что были построены еще в 1980-х годах и давно устарели.

"Эти самолеты такие старые, что не могут быть провокацией. Это же музейные экспонаты! Да, мы заметили эти бомбардировщики 1980-х годов из России. Я не знаю, в чем цель их прилета. Видимо, в прибытии русских с бомбардировщиками есть какое-то послание", - считает он.

По его словам, Соединенные Штаты пристально следили за пребывающими в Венесуэле российскими военнослужащими и техникой.

Издание The Washington Examiner отмечает, что любые операции США, направленные против российских и венесуэльских самолетов, сыграют на руку Москве и Каракасу, "подарив им почву для пропаганды".

В свою очередь, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заявил ФАН, что миссию Ту-160 можно рассматривать как демонстрацию российским военным ведомством открытости к международному военному сотрудничеству.

"Это был и дружественный визит в страну, с которой у РФ налажено военно-техническое сотрудничество, и поддержка правительства Венесуэлы, которое ведет непростую борьбу с северным соседом (США. - "Газета.Ru") через Карибское море, пытающимся вмешаться во внутренние дела. Это демонстрация южным странам Латинской Америки, что РФ открыта для сотрудничества, в том числе военно-технического", - считает он.

По его мнению, дальний перелет Ту-160 стал также "проверкой самолетов в условиях влажного воздуха, высоких температур и уровня подготовки экипажа, и все эти задачи российское оборонное ведомство выполнило отлично".

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 (в классификации НАТО "Блэкджек) был разработан в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Первый полет он осуществил в 1981 году, а эксплуатация самолета советскими ВВС началась в 1987 году.

Ту-160 выпускается до сих пор. В ноябре 2017 года в Казани был продемонстрирован опытный образец модифицированного бомбардировщика. Свой первый полет он совершил в январе 2018 года.

Первое боевое применение Ту-160 ВКС России состоялось в ходе сирийской кампании. В конце осени 2015 года звено "Белых лебедей" наносило удары крылатыми ракетами "воздух-земля" по позициям террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).

Лидия Мисник