Месяц пролетел: на Украине заканчивается военное положение

На Украине подходит к концу военное положение

26 декабря на Украине заканчивает действие военное положение, введенное в конце ноября на 30-дневный срок. Режим повышенной готовности к отражению вторжения со стороны "российского агрессора" действовал не по всей стране, а лишь в 10 областях, в основном - на востоке и юге Украины. У президента Петра Порошенко, которого подозревают в использовании военного положения для набора политических очков, есть последний шанс продлить особый режим.

Военное положение на Украине подходит к концу - введенное на 30-дневный срок 26 ноября, оно потеряет свою силу 27 декабря. У украинского президента Петра Порошенко есть последний шанс, чтобы продлить военное положение на новый период, сообщает НСН.

По закону, проведение любой избирательной активности, в том числе и выборов главы государства, запрещено на время действия военного положения. При этом особый режим был введен не по всей Украине, а лишь в 10 областях - в основном на юге и востоке страны, вдоль границы с Россией.

Многие политики утверждали, что Порошенко может использовать военное положение на Украине для срыва предвыборной кампании и попытки набрать политические очки.

Президент России Владимир Путин, к примеру, заявил 28 ноября на форуме "Россия зовет!", что Порошенко отчаянно нуждается в создании препятствий для конкурентов на грядущих в марте выборах.

"Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", - передает слова Путина ФАН.

Впоследствии российский лидер, выступая на ежегодной Большой пресс-конференции 20 декабря, заявил, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах президента Украины Петра Порошенко, который ради повышения собственного политического рейтинга в преддверии президентских выборов "поступается интересами собственного народа".

Путин также выразил уверенность, что создание провокаций в целом не является приемлемым путем для работы в интересах страны. "Мне кажется, что провокации вообще всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий?" - задал вопрос российский глава.

Однако 16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в десяти регионах страны будет снято в случае, если не будет "широкомасштабной российской агрессии".

После этого Порошенко намеревается начать подготовку к президентским выборам, назначенным на 31 марта 2019 года.

"Моя принципиальная позиция - никакое военное положение не станет препятствием для проведения выборов", - отметил он.

Порошенко добавил, что у границ Украины "осталась львиная доля" российских войск, и отведено "лишь менее 10%". Он отметил, что сокращение срока военного положения с 60 дней до 30-ти стало возможным благодаря переброске подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к российским границам, что позволило "укрепить рубежи для отпора агрессии".

Причиной тому - инцидент в Керченском проливе. 25 ноября три малых корабля украинских ВМС вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Судака российские пограничники после ультимативного предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.

Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.

За время военного положения не обошлось без неприятных эксцессов. Военнослужащие ВСУ разгромили пансионат в Херсонской области, где были размещены "в связи с военным положением".

Спустя пару дней директор пансионата обнаружил пропажу ценных вещей, в том числе плазменных телевизоров. Кроме того, было разбито витражное окно в холле, номера были разгромлены и завалены пустыми бутылками из-под спиртного.

Солдаты ВСУ причины своего проживания в пансионате объясняли "военной тайной". Поручение заселить в дома отдыха военных ВСУ дал глава районной администрации Геническа Александр Воробьев. На пресс-конференции 28 ноября он заявил, что от правительства Украины поступил запрос - сколько военнослужащих смогут принять в регионе. Глава Генического района заявил, что "поселит столько военных, сколько нужно для защиты Украины", а выслушивать "слюни и сопли директоров пансионатов" он не будет.

Ярослав Медведев