Пушков: С-300 повысили способности сирийцев

Сирийские ПВО отразили атаку Израиля

Сирия сбила часть ракет, выпущенных ВВС Израиля по военным объектам неподалеку от Дамаска. Однако три склада "с иранским оружием" были поражены, трое военнослужащих в результате атаки получили ранения.

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам неподалеку от Дамаска, выпустив ракеты с территории Ливана. Как сообщает сирийское агентство SANA, часть ракет удалось сбить, в ходе атаки пострадали трое военнослужащих Сирийской арабской армии (САА).

В результате налета израильтяне уничтожили как минимум три арсенала с иранским оружием, сообщает со ссылкой на свои источники телеканал Al-Arabiya.

Сирия утверждает, что ее силы ПВО сбили восемь ракет, передает ФАН. Власти Израиля не комментируют сообщения о причастности своих ВВС к атаке на окрестности Дамаска. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем твиттере в ночь на 26 декабря сообщила, что системы противоракетной обороны еврейского государства были "приведены в действие" после того, как с территории Сирии была запущена зенитная ракета.

Обломки сбитых сирийских ракет "земля-воздух" упали на землю в долине Бекаа на востоке сопредельного Ливана. По данным Национального информагентства Ливана, за день до этого самолеты ВВС Израиля проводили полеты над южной частью арабской страны возле города Тир. Самолеты израильских ВВС "летели на предельно низкой высоте и запускали аэростаты с неизвестной целью".

Востоковед-арабист Марианна Беленькая убеждена, что в израильских ударах нет ничего нового, они проходили и раньше, и не связаны с уходом из Сирии войск США, сообщает НСН.

"Как таковой прямой связи нет, потому что Израиль осуществлял ракетные удары по Сирии на протяжении длительного времени. В этом году, как сообщали сами израильтяне, было нанесено более 200 ударов, поэтому в этом нет ничего нового", - подчеркнула специалист.

Глава комитета Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ракетную атаку Израиля в своем твиттере.

"Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары", - заявил сенатор.

Решение о поставках ЗРК С-300 было принято Москвой после того, как 17 сентября в небе над Средиземным морем сирийскими силами ПВО был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 российскими военными на борту. В результате инцидента в 35 км от сирийского побережья погибли все члены экипажа. Россия возложила ответственность на Израиль - в Москве заявили, что израильские F-16 использовали российский самолет в качестве приманки.

При этом в Израиле не отрицают, что испытывают определенные трудности при планировании и проведении операций на Ближнем Востоке из-за российских действий. Об этом сообщало местное издание Haaretz, упоминая о развернутом в небе над Сирией "защитном зонте". В публикации сообщалось, что Москва либо "разозлилась из-за потери транспортника", либо пытается навязывать свои правила в регионе. По мнению израильского журналиста, инцидент с Ил-20 значительно повлиял на отношения двух стран.

"Россия дала понять Израилю, что статус-кво изменился, - сообщалось в статье. - Активность израильских ВВС рушила их [России] главный план - восстановление режима [президента Сирии Башара] Асада (Россия не заявляла, что преследует цель сохранения власти Асада в Сирии, цель ВКС РФ - борьба с боевиками террористических группировок, по вопросу дальнейшей судьбы Сирии Москва неоднократно подчеркивала, что ее должен определить сам сирийский народ. - "Газета.Ru") и заключение с ним контрактов, которые будут защищать стратегические и экономические интересы России в регионе".

В том же издании ранее вышла публикация о том, что Россия закрывает "оперативное окно" военных возможностей на Ближнем Востоке для Израиля.

Президент России Владимир Путин ранее лично сообщил президенту Сирии Башару Асаду о решении Кремля передать в распоряжение САР зенитно-ракетные комплексы С-300, указывалось в заявлении пресс-службы Асада. Стороны также заявили о готовности к взаимодействию, чтобы достичь единства и территориальной целостности Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также позвонил российскому президенту Владимиру Путину после того, как стало известно о скорых поставках зенитно-ракетных комплексов в Сирию. В сообщении правительственной пресс-службы говорится, что Нетаньяху предупредил Путина о возможном росте рисков в регионе.

С-300 - хоть не самая новая система противовоздушной обороны, но вполне надежная и не устаревшая. Серийный выпуск ЗРК С-300 был начат еще в СССР - в 1975 году, испытания завершены в 1978 году, и в 1979 году, перед началом войны в Афганистане, первый полк С-300 встал на боевое дежурство. Дальнейшее развитие С-300 - зенитно-ракетная система C-400, принятая на вооружение Российской Федерации весной 2007 года.

По данным одного израильского источника в военных кругах, иранские военнослужащие могут управлять ЗРК С-300 в Сирии, и в этом случае они могут стать целью для авианалетов ВВС Израиля. Военные самолеты еврейского государства регулярно атакуют подразделения иранских добровольцев и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Сирийской арабской республики, сражаясь с "иранской агрессией".

Петр Вальдек