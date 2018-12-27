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27.12.2018
Интерфакс-АВН

"Оборонлогистика" выполнила морскую буксировку плавкрана для нужд Северного флота

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Плавкран СПК-53150
Плавкран СПК-53150 (проект 02690).
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Тридцать суток заняла буксировка на Северный флот плавкрана проекта 02690 СПК-53150, предназначенного для погрузки боеприпасов и другого воинского имущества у причалов и в открытом море, сообщает в среду компания "Оборонлогистика".

"Буксировка производилась в сложных погодных условиях и заняла около 30 суток", - сказано в пресс-релизе.

Барже-буксирный состав с краном вышел из порта Ломоносов 7 ноября. Он проследовал через Финский залив, Датские проливы, Норвежское море и прибыл в Мурманск 12 декабря. Здесь кран был принят экипажем и подготовлен к зимней эксплуатации.

"21 декабря на базе Северного флота в Североморске на плавкране состоялась церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ России", - сообщает "Оборонлогистика".

Самоходный плавкран проекта 02690 СПК-53150 предназначен для выполнения различных видов погрузочно-разгрузочных работ у причала, на рейде и в открытом море. Может использоваться для судоподъемных работ и перевозить грузы на верхней палубе. Оснащен системами стабилизации, навигации и управления. Грузоподъемность - 150 т, водоизмещение - 2 000 т, длина - около 50 м, ширина - 22 м, дальность плавания - 3 500 миль, автономность - 10 суток, экипаж - 22 человека. Плавкран способен развивать скорость до девяти узлов. Изготовитель - судостроительное предприятие "Алмаз" (Санкт-Петербург).

"На Северном флоте плавкраны такого типа широко применяются для погрузки воинских грузов и различных видов материальных средств, а также в операциях по подъему исторических артефактов со дна Баренцева моря", - информирует "Оборонлогистика".

Буксировку крана осуществили специалисты "дочки" "Оборонлогистики" - компании "СК СЕВЕРО-ЗАПАД".

"Задача выполнена в полном объеме. Практический опыт в морской буксировке объекта такого класса будет в дальнейшем использован "Оборонлогистикой" при решении новых задач на других маршрутах", - сообщает компания.

26.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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