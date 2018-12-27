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27.12.2018
Ростех

Построен третий образец опытного самолета МС-21-300

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МС-21-300
Третий образец опытного самолета МС-21-300.
Источник изображения: Корпорация "Иркут"

Корпорация "Иркут", входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации, завершила постройку третьего опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут". 25 декабря самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода – филиала корпорации "Иркут", на котором уже идет сборка отсеков и агрегатов четвертой машины.

При производстве новой машины учтены результаты тестирования первых самолетов МС-21-300. Статические испытания самолета проходят в Центральном аэрогидродинамическом институте имени проф. Н.Е. Жуковского. Сюда же в декабре доставлен фюзеляж самолета МС-21-300, который после сборки планера поступит на ресурсные испытания.

"Летные и наземные сертификационные испытания опытных самолетов в 2018 году подтвердили основные конструкторские решения. Предприятия ОАК приступили к изготовлению деталей и агрегатов самолетов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам. Подключение к летным испытаниям новых машин и активизация производства серийных самолетов – главные задачи 2019 года", – заявил президент ОАК и корпорации "Иркут" Юрий Слюсарь.

"С уверенностью можно сказать, что 2018 год выдался результативным для авиастроительной отрасли. Постройка нового самолета и сертификационные испытания первых машин подтверждают, что программа МС-21 уверенно развивается. В рамках программы проведена глубокая модернизация авиастроительных предприятий, созданы и работают новые высокотехнологичные компании, сформирована среда для развития перспективных проектов гражданской авиации", – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Напомним, в настоящее время два опытных самолета МС-21-300 выполняют полеты по программе сертификационных испытаний на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском.

26.12.2018
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Страны
Россия
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
ЛИИ им. Громова
ОАК
ЦАГИ
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Проекты
МС-21
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