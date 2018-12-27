Заседание Общественного совета при Министерстве обороны России по итогам 2018 года

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, 24 декабря 2018 года Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации и руководство военного ведомства обсудили итоги совместной работы в 2018 году и "дорожную карту" на будущий год. Также Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал об укомплектованности Вооруженных Сил современным вооружением и личным составом.

Пленарное заседание Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации 24.12.2018 (c) Министерство обороны Российской Федерации

"В общей сложности мы получили свыше 1500 образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5 процента. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день", - пояснил Сергей Шойгу.

"Мы надеемся в 2019 году выйти на уровень современности в 67 процентов, а в 2020 году - 70 процентов, - добавил Министр обороны.

По его оценке, "задача, которая была поставлена изначально при подготовке и реализации государственной программы вооружения на 2010-2020 годы, выполняется по плану".

Касаясь укомплектованности Вооруженных Сил личным составом, Министр обороны отметил, что сейчас они вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, он сохранится, ориентировочно, до 2025 года.

"Потому что нам нужен не только мобилизационный ресурс и его подготовка, но и нужны те, кто будет выполнять свой гражданский долг, проходить соответствующую подготовку и воспитание", - пояснил Сергей Шойгу.

"Если кто-то помнит, - отметил Министр обороны, - мы с вами в 2013 году поставили задачу по поэтапному сокращению и доведению до оптимальной численности нашего призывного контингента. Мы вышли на осенний призыв в 132 тысячи человек. В Вооружённые Силы сейчас 118 тысяч призывается. Это на полторы тысячи меньше, чем в прошлом году. Таким образом, мы каждый год сокращаем, сокращаем и сокращаем".

При этом Сергей Шойгу заявил, что "армия, которая воюет за деньги - это, наверное, не совсем правильно, у нас всё-таки должна быть в армии и душа, и чувство гордости не только за армию, но и за свою страну".

"Естественно, параллельно с этим - продолжил Министр обороны, - увеличивается число контрактников, растёт качество как одних, так и других. У нас достаточно большое число служит тех, кто имеет высшее и среднее специальное образование".

Он также обратил внимание, что в Вооружённых Силах "фактически исчезло такое понятие, как призывная кампания, сейчас это просто призыв". "Никаких кампаний мы из этого не устраиваем, всё идёт планово", - отметил Сергей Шойгу.

Он сообщил, что уровень укомплектования войск военнослужащими, проходящими службу по контракту, доведён до 95 процентов.

Министр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу (c) Министерство обороны Российской Федерации

Министр обороны наградил директора Центра АСТ Руслана Пухова медалью "За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников отечества" (c) Министерство обороны Российской Федерации

(c) bmpd